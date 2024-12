Na początku października w mediach pojawiła się wiadomość o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. I choć małżonkowie z początku milczeli, ostatecznie oboje potwierdzili te wieść podczas wizyty w telewizji. Celebrytka wyjawiła prawdę w programie Kuby Wojewódzkiego, a tancerz wylał żale na kanapie "Dzień dobry TVN". Do dziś sprawa elektryzuje media, a tym razem gwiazda "Klanu" postanowiła wyjawić, kiedy podjęła decyzję, by rozejść się z mężem.

Kaczorowska wyjawiła, kiedy podjęła decyzję o rozstaniu z Pelą

Obecnie celebrytka jest jedną z gwiazd drugiego sezonu "Królowych przetrwania". Tuż po powrocie z planu miało dojść do rozstania. Jak wyznała w rozmowie z Plejadą Kaczorowska, to właśnie podczas kręcenia programu podjęła decyzję o rozstaniu z mężem. Jak się okazuje, celebrytka miała w dżungli czas, by to przemyśleć. "Żyjąc w moim pędzie i przy natłoku obowiązków, które mam, trochę po prostu nie ma czasu i sposobności, żeby się spotkać ze sobą, z własnym sercem, z własnymi potrzebami, z tym, co naprawdę czuję. Mimo tego, że dzieją się pewne rzeczy w twoim życiu, to zagłuszasz to i te wszystkie przeszkadzajki, rozpraszacze wokół ciebie powodują, że nie chcesz pewnych rzeczy widzieć, słyszeć, kolorujesz." - stwierdziła.

Celebrytka wyjawiła, że korzysta z pomocy terapeutki, z którą pracuje od długiego już czasu. Nie ukrywała, że musiała dać upust emocjom. "Emocje są zawsze, bo jesteśmy ludźmi i te emocje są bardzo różne. Pomoc mojej terapeutki to już mam od ponad roku, ponieważ pracuję nad sobą dużo dłużej, więc ona cały czas była — w te trudne dni, kiedy trzeba było trochę popłakać, to mogłam pójść do niej, bo to są regularne spotkania" - mówiła w rozmowie z Plejadą. Wsparciem była dla niej również mama i przyjaciółki. "Oczywiście, moja mama jest zawsze moją ostoją, od zawsze na zawsze. Mam też moją kochaną przyjaciółkę jedną, drugą, mam bliskich mi ludzi, którzy są wokół mnie" - opowiedziała gwiazda.

Agnieszka Kaczorowska obawia się, że karma do niej wróci?

Celebrytka zdecydowała się na blokowanie internautów, którzy kierowali wobec niej nieuprzejme komentarze w sieci. Obecnie Kaczorowska występuje w programie "Królowe życia". Sezon nazywa się "Karma wraca". Czy gwiazda boi się, że i do niej karma wróci? - Absolutnie wierzę w coś takiego jak karma, ale to nie jest to, o czym wszyscy mówią. (...) To nie do końca tak działa. Jeżeli ktoś zajmuje się troszeczkę duchowością, astrologią, siedzi trochę w tych tematach, to ja polecam poczytać, niektórzy z nas mają wpisaną taką karmę w drogę duszy do odrobienia, a inni nie. I ta karma nie dotyczy tego, co na co dzień robimy w życiu, tylko trochę głębiej - uznała w rozmowie z Plotkiem.