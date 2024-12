Weronika Rosati dała się poznać jako utalentowana aktorka. Również jej rodzina zyskała dużą popularność. Rodzice celebrytki to Teresa i Dariusz Rosati. Mama aktorki zajmuje się modą, zaś jej tata polityką. O rodzicach Weroniki Rosati powstało wiele publikacji w mediach. Niewiele wiadomo jednak o bracie aktorki. Wydawać by się mogło, że wybrał życie poza blaskiem flesz. Choć Marcin Rosati nie udziela się w mediach, ma na koncie wiele sukcesów. Możecie być zaskoczeni.

Weronika Rosati ma znanego brata. Czym zajmuje się 51-letni Marcin Rosati?

Marcin Rosati zbudował swoją karierę w branży technologicznej. W mediach można znaleźć informację, że dawniej współpracował z gigantami tego rynku, którymi są między innymi Samsung czy Phillips. Ponad pięć lata temu brat aktorki został wiceprezesem i dyrektorem zarządzającym firmą InPost. Informacja znalazła się na profilu na Facebooku jego mamy. W 2021 roku 51-latek dołączył do zarządu Waimea Holding. Poza biznesem Rosati skupia się na życiu rodzinnym. Ma dwójkę dzieci - córkę i syna. Pomimo licznych sukcesów Marcin Rosati ukrywa się ze swoją popularnością. Na marne szukać jego zdjęć w mediach społecznościowych. Co jakiś czas pojawia się jednak na profilu siostry. Lata temu Weronika Rosati udostępniła fotografię z dzieciństwa z okazji urodzin brata. "Mój brat dziś ma okrągłe urodziny. Nie zdradzam, które to urodziny, bo Marcin jest osobą, która bardzo ceni sobie prywatność, dlatego też zdjęcie z nim na moim Insta jest ewenementem. Wszystkiego najlepszego" - pisała wówczas aktorka.

Weronika Rosati nigdy nie ukrywała, że rodzina jest dla niej wyjątkowo ważna. Ostatnio świętowała urodziny córki

Elisabeth Valentine niedawno właśnie siedem lat. Z tej okazji Weronika Rosati pokazała niepublikowane dotąd zdjęcie córki. Udostępniona fotografia przedstawiała świeżo upieczoną mamę z dzieckiem tuż po porodzie. "Tego dnia siedem lat temu Bóg pobłogosławił mnie najwspanialszym dniem w moim życiu. Urodziła się moja największa miłość, moja córka Elizabeth. Wszystkiego najlepszego, kochanie, jesteś moim sercem, moją duszą, moim światem, moim wszystkim zawsze" - napisała Weronika Rosati. Zdjęcie znajdziecie TUTAJ.