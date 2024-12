Co łączy postaci ze świata Harry'ego Pottera, Quebonafide, Taco Hemingwaya oraz Rafała Trzaskowskiego? Wszyscy oni zostali bohaterami fanfików, a więc amatorskich utworów, których autorami zazwyczaj są fani. Fan Fiction jest szerokim pojęciem, ale na potrzeby tego artykułu należy zaznaczyć, że opowiadania tego typu przedstawiają alternatywne wersje wydarzeń ze znanych powieści czy filmów. Niekiedy fabuła staje się alternatywną wersją historii, a bohaterami utworów są postaci znane ze świata popkultury oraz polityki.

W tych amatorskich utworach często pojawią się wątki romantyczne, jak również erotyczne. I tak w sieci (a zwłaszcza na takich platformach, jak Wattpad) nie brak na przykład takich opowiadań, w których Hermionę Granger i Draco Malfoya łączą miłosne relacje, albo takich, w których młoda dziewczyna zostaje porwana przez Quebonafide i Taco Hemingwaya. Bohaterem (a w tym przypadku raczej ofiarą) fanfiku został też Rafał Trzaskowski. Ponieważ o polityku zrobiło się ostatnio głośno, postanowiliśmy sięgnąć po dwa utwory, w których został ukazany jego alternatywny wizerunek. Dzielimy się wrażeniami po lekturze. Nie dziękujcie.

Rafał Trzaskowski bez dzieci, bez żony

Autorką erotycznych opowiadań "Trzask me by your name" oraz "Trzask me by your name 2" jest anonimowa autorka, ukrywająca się pod nickiem mayqrsluv. Spod jej pióra wyszły jeszcze dwa inne fanfiki, których bohaterem również jest Rafał Trzaskowski. W świecie wykreowanym w pierwszym z wymienionych opowiadań Trzaskowski jest wykładowcą akademickim, bezdzietnym singlem, który nie ma nic wspólnego ze światem polityki. Pojawiają się jednak metatekstowe nawiązania, które prawdopodobnie mają rozbawić czytelnika. I tak alternatywna wersja Trzaskowskiego, dzierżąc w dłoni szklaneczkę whisky, komentuje nieudolne poczynania prezydenta Warszawy, który zmaga się z awarią oczyszczalni ścieków "Czajka". Literacki Trzaskowski nie ma litości dla prezydenta stolicy. "Przy okazji wyłączyłem tv, bo nie mogłem już słuchać już tego lalusia. Taki przemądrzały, niby pięć języków zna" - ocenia.

Jak to bywa w fanfikach, głównym motywem opowieści jest romans. W tym przypadku mamy wyjątkowo banalną i do bólu przewidywalną jego wersję. Oto studentka pierwszego roku psychologii zakochuje się w swoim wykładowcy, a ten odwzajemnia jej uczucia. Zaczyna się od flirtów, a kończy na miłosnych uniesieniach. Od banału trudno uciec, a większość monologów i dialogów wywołuje ciary żenady. Dla niedowiarków przygotowaliśmy kilka wybranych fragmentów.

'Na zaliczenie to ja bym chciała pana, doktorze Trzaskowski (...). Przeleciał mnie wzrokiem od góry do dołu. Szkoda, że tylko wzrokiem' albo 'Usłyszałam, jak cicho zamruczał. K**a, on mruczy, kiedy jest podniecony'

- konstatuje główna bohaterka.

Z czasem erotyczne opisy się zagęszczają i stają się jeszcze bardziej kiczowate. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że romantyczne marzenia studentki schodzą na drugi plan. Główna bohaterka zaczyna odpływać i fantazjować o studenckim życiu pełnym wolnego czasu. Życie Sary toczy się wokół imprez, Netfliksa, a na uczelni pojawia się tylko na pojedynczych wykładach. Oczywiście tych prowadzonych przez przygryzającego wargi Rafała Trzaskowskiego. W tym świecie Rafał Trzaskowski nosi studentkę na rękach, pozwala jej się wąchać, a kiedy ta pijana zasypia obok niego na kanapie w klubie, nie rusza się przez dwie godziny, żeby nie zbudzić podopiecznej, w której się podkochuje.

Połączył ich Andrzej Duda

Pierwsze z opowiadań kończy się rozłąką głównych bohaterów. Akcja drugiego rozpoczyna się z kolei pięć lat później, kiedy Rafał Trzaskowski rywalizuje z Andrzejem Dudą o fotel prezydenta. W tej części erotyczne fantazje głównej bohaterki przenikają się z fantazjami politycznymi o upadku PiS-u i Andrzeja Dudy. Rafał Trzaskowski w tym świecie wziął fikcyjny ślub z Małgorzatą Trzaskowską, by poprawić swój medialny wizerunek. On jej nie kocha, ona się w nim zakochuje. Problemy zaczynają się mnożyć, bo Trzaskowski spotyka swoją dawną studentkę, a stare uczucie odżywa. Całość jest pogmatwana, niczym fabuła "Mody na sukces".

W drugim z opowiadań największym problemem znów jest wszechobecny banał oraz styl, a raczej jego brak. Parę razy można jednak się zaśmiać. Pomagają tu sceny erotyczne, w których pojawiają się ironiczne nawiązania do... prezydenta.

Oderwałam się na chwilę, by spojrzeć na jego klatę, której tak dawno nie widziałam. Ku mojemu zaskoczeniu, wciąż był w świetnej formie, może nawet lepszej niż ostatnio. Przejechałam dłonią po jego mięśniach brzucha, a on spojrzał na mnie z figlarnym uśmiechem. - No co? Musiałem trochę pochodzić na siłownię, nie chciałem, żeby Polska miała kolejnego ulanego prezydenta

- czytamy.

Andrzej Duda staje się największym wrogiem Trzaskowskiego. Główny bohater o włos przegrywa z nim w wyborach prezydenckich. Ostatecznie to jednak dzięki temu Trzaskowski może zniknąć ze sceny politycznej, zakończyć fikcyjne małżeństwo z Małgorzatą i związać się ze studentką Sarą. Całość kończy się ślubem, a później życiem w Pałacu Prezydenckim. Trzaskowski zostaje prezydentem, a jego rozkochana studentka pierwszą damą. Towarzyszy im pies Bąbel. Przyznajemy, zakończenie godne Disneya.



Czytać czy nie czytać? Oto jest pytanie

Jeśli zapytacie nas, czy warto było szaleć tak i czytać aż dwa fanfiki, których bohaterem był Rafał Trzaskowski, odpowiemy, że nie warto. Wam też nie polecamy tej lektury, choć i tak jest lepsza od erotyków autorstwa Blanki Lipińskiej. Ciary żenady murowane.