Kuba Wesołowski największą popularność zyskał dzięki roli Igora Nowaka w uwielbianym przez widzów serialu "Na wspólnej". Aktor od lat jest w związku małżeńskim z Agnieszką. Para w 2016 roku powitała na świecie córkę Różę, a niedawno ich rodzina znów się powiększyła. W sierpniu urodził się syn aktora, któremu nadano imię Feliks. Jak dziś wygląda? Żona aktora właśnie opublikowała najnowsze zdjęcie Felka.

Tak dziś wygląda syn Kuby Wesołowskiego. "Grunt to mieć godnego partnera do rozmów"

Na początku grudnia Agnieszka Wesołowska opublikowała w sieci sesję zdjęciową z synem, która powstała tuż po porodzie. Przy okazji podkreśliła, że ich rodzina wreszcie się dopełniła. "Mimo że mamy go dopiero cztery miesiące, to nie wyobrażamy sobie, żeby mogło go zabraknąć! Ta mała, słodka istotka wypełnia każdą chwilę naszego życia nieograniczonymi pokładami miłości" - czytamy. Chłopiec niedługo skończy pół roku. Jak zmienił się przez ostatnie miesiące? Agnieszka Wesołowska właśnie opublikowała jego najnowsze zdjęcie.

Grunt to mieć godnego partnera do rozmów

- czytamy w opisie fotografii. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii na gorze strony.

Córka Kuby i Agnieszki Wesołowskim ma już osiem lat. "Nauczyła mnie żyć prawdziwym życiem"

Niedawno córka Kuby i Agnieszki Wesołowskich skończyła osiem lat. Agnieszka Wesołowska opublikowała zdjęcie dziewczynki z urodzinowym tortem i podzieliła się z obserwatorami swoimi przemyśleniami odnośnie do macierzyństwa i wychowywania córki. Róża była pierwszym dzieckiem Kuby i Agnieszki Wesołowskich, więc to właśnie przy niej para uczyła się, jak spełniać się w roli rodziców. "Moje największe szczęście, moja nieskończona miłość, moja duma i moja Pociecha. Najważniejsza kobieta w moim życiu. Ona mnie uratowała, ocaliła moje życie, pokazując, co jest w nim najważniejsze. Gdyby nie ona, moje życie byłoby puste jak puszka po konserwie i płaskie jak tereny nizinne. Ona nauczyła mnie kochać, nauczyła myśleć o innych, nauczyła patrzeć w przyszłość. Nauczyła się cieszyć z małych rzeczy, marzyć o wielkich. Nauczyła mnie żyć prawdziwym życiem" - czytamy we wpisie.