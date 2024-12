Jakiś czas temu Emilia Komarnicka przestała używać nazwiska męża i wróciła publicznie do panieńskiego. To rozpętało prawdziwą burzę w mediach. W sieci pojawiły się plotki o kryzysie w jej małżeństwie z Redbadem Klynstrą. Nieoficjalne doniesienia podsyciły słowa osoby z bliskiego otoczenia kobiety. "Coś jest na rzeczy. Między nimi od dawna pojawiały się zgrzyty i chwilowe kryzysy, ale w ostatnim czasie wszystko wskazuje na to, że mogło dojść do rozłąki" - mogliśmy przeczytać na portalu Świat Gwiazd. Później wszystko zostało wyjaśnione. Ostatnio jednak Komarnicka wróciła do tematu rzekomego kryzysu.

REKLAMA

Zobacz wideo Ania Świątczak o drugim mężu. "Poważnie nadszarpnęłam jego psychikę"

Emilia Komarnicka o życiu rodzinnym. Wcześniej tego nie mówiła

Emilia Komarnicka rozwiała wątpliwości na temat rzekomego kryzysu. Plotki w mediach sprawiły, że aktorka nie mogła dłużej milczeć na ten temat. Wszystko przekazała w sieci. "Każdy z nas ma swój zawodowy tor. Od teraz artystycznie posługujemy się własnymi nazwiskami. Dzięki za uwzględnienie. Moc serdeczności, Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra" - ogłosiła wraz z mężem. Ostatnio wróciła do tematu w rozmowie z Plejadą. Obnażyła prawdę na temat życia rodzinnego. Wyszło na jaw, że nie w każdej kwestii zgadza się z mężem. Wyznała, co wypomina jej ukochany. Chodzi o dzieci. "Redbad często zwraca mi uwagę, w takim sensie, że kierunkuje moją uwagę na niektóre sytuacje. Mówi: 'Ode mnie wymagasz partnerstwa, ale nie do końca wychowujesz tak swoje dzieci'. Oni są mali, więc mamusia jednak odniesie talerzyk itp. Oczywiście, staram się, jak mogę, ale jednak to są moje maluszki. Rozczulają mnie" - zdradziła.

PRZECZYTAJ TEŻ: Emilia Komarnicka dla męża traciła głowę i odeszła od narzeczonego. Ślub był tuż-tuż

Emilia Komarnicka szczerze o kryzysie. Media wszystko podsyciły?

Nie zabrakło również tematu kryzysu. Emilia Komarnicka w rozmowie z Plejadą podkreśliła, że wiele informacji na temat jej rzekomych problemów w małżeństwie zostało podsyconych przez media. Wszystko jednak się wyjaśniło po opublikowanym oświadczeniu. Komarnicka dodała też, że stara się chronić swoje życie prywatne przed medialną nagonką. "Żyjemy w takich czasach, że media społecznościowe, na przykład Instagram, są bezpośrednim kontaktem z widzem, czyli na wszystko mogę zareagować na własnych zasadach. Nawet jeżeli nagłówek coś tam sugeruje, to w środku artykułu już jest nawiązanie do tego, co sami oświadczyliśmy, czyli jest tam zawarta prawda. Nawet jak ktoś się złapie, to i tak w środku otrzyma właściwe informacje" - podkreśliła w wywiadzie z Plejadą. ZOBACZ TEŻ: Emilia Komarnicka posłała syna do niecodziennego przedszkola. "Miejsce niesystemowe, bliskościowe"