Marek Sekielski jest producentem telewizyjnym. Razem z Tomaszem Sekielskim zrealizował takie głośne produkcje dokumentalne jak "Tylko nie mów nikomu" oraz "Zabawa w chowanego". 46-latek kilka lat temu ujarzmił, że zmagał się z uzależnieniem od alkoholu. Teraz o chorobie opowiedział w programie Mariusza Szczygła "Rozmowy (nie)wygodne".

Zobacz wideo Andrzej Sołtysik o chorobie alkoholowej: Nie mówiono, że zapiłem, tylko że zdradziłem o świcie

Marek Sekielski zdobył się na trudne wyznanie. "Nadal w środku jestem małym Markiem"

Marek Sekielski przyznał, że wychował się w domu, w którym był alkohol. Według niego matka opiekowała się nim tak, jak tylko potrafiła. Trudne dzieciństwo nadal odciska na nim piętno, zwłaszcza że o problemach rodzinnych nie mówiło się głośno.- U mnie [w domu - red.] nie rozmawiało się o trudnych sprawach, uczuciach. Cały czas się tego uczę. Nie trzymać tego w sobie, tylko mówić o tym. I to jest cholernie trudne, bo nadal w środku jestem małym Markiem, któremu się wydaje, że jest nieodpowiedni, nie taki... Jestem swoim największym krytykiem - wyznał Siekielski.

Dziś Sekielski przyznaje, że żyje w trzeźwości i jest z tego powodu szczęśliwy. Bez alkoholu jego życie nabrało smaku. - Cieszy mnie to, że dzisiaj jestem takim miejscu, że nie mam ciśnienia, żeby komuś coś udowadniać. Mogę z ukochaną usiąść na kanapie, obejrzeć wieczorem Netfliksa. Niewiele jest mi potrzebne w życiu, żeby miało ono ładne kolorki - powiedział Szczygłowi.

Marek Sekielski apeluje o bezpieczeństwo

Producent podkreślił, że w jeśli w domu jeden z domowników nadużywa alkoholu, reszta rodziny powinna się ratować, zadbać o siebie i bezpieczeństwo dzieci. Dopiero później można ewentualnie myśleć o pomocy osobie uzależnionej. Z ust Sekielskiego padły też niezwykle mocne słowa. 46-latek podał bowiem przykład rodziny, w której kobieta chroni partnera alkoholika. Według niego nie tędy droga. - Nie sprzątamy jego rzygowin, nie pierzemy zafajdanych majtek, bo pomagając, dajemy mu duży komfort picia i wtedy często on nie widzi jego konsekwencji. Umysł alkoholika jest w stanie wytworzyć najbardziej niewiarygodną historię, w którą uwierzy. Jak żona się wyprowadzi z domu albo go wyrzuci, to ona jest zła - grzmiał.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom