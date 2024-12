Awantura na spotkaniu z Trzaskowskim. Politykowi puściły nerwy

23 listopada Rafał Trzaskowski został ogłoszony kandydatem na prezydenta z ramienia KO. Polityk nie marnuje czasu i rozpoczął już kampanię wyborczą. Trzaskowski jeździ po Polsce i spotyka się z mieszkańcami. 15 grudnia odwiedził województwo lubelskie, gdzie odbył spotkania w miejscowościach Werbkowice i Zosin.

Rafał Trzaskowski ściął się z dziennikarzem

Jak podaje wp.pl, do dość nieprzyjemnej sytuacji doszło w trakcie briefingu prasowego Rafała Trzaskowskiego. Polityk otrzymał pytanie od Rafała Jarząbka, który obecnie związany jest z wPolsce24. Dziennikarz zasugerował Trzaskowskiemu, że nie informuje o szczegółach spotkań, bo ma bać się pytań od osób, które nie podzielają jego poglądów. - Dlaczego inni kandydaci, jak Karol Nawrocki czy Sławomir Mentzen, potrafią napisać, gdzie i o której godzinie będą, a u pana te informacje są niepełne? - spytał. Rafała Trzaskowskiego ta sugestia nieco zirytowała. - Umrę ze śmiechu, jak pan zadaje pytania, dlatego że to pan gonił mnie z kamerą - bo sprawdziłem, że to pan - za czasów PiS-owskich, jako politruk PiS-owski - odparł polityk do Jarząbka, który wcześniej związany był z TVP Info.

I świetnie pan pamięta, że wtedy atak był właściwie non stop i naprawdę zarzucali mi, że ja się boję paru gości z kamerą albo ludzi, którzy chcą ze mną porozmawiać. To jest jakiś dowcip i to słaby, czerstwy

- dodał. Trzaskowski stwierdził także, że rozmawia ze wszystkimi. - Jak pan się nie potrafi dowiedzieć, gdzie mamy spotkania, to już pana problem. Chociaż jednak pan tutaj jest - spuentował. Dziennikarz przerwał Trzaskowskiemu, próbując skomentować jego wypowiedź. Polityk natychmiast zareagował. - Ale proszę mi nie przerywać, odpowiadam na pana pytania. Jak zwykle chce się pan ze mną przekrzykiwać, zamiast słuchać, co do pana mówię. Zadaje pan pytanie i jeżeli ma pan jakikolwiek warsztat, to niech pan posłucha odpowiedzi - podsumował Trzaskowski.

Widzka "Szkła kontaktowego" przygadała Szymonowi Hołowni

Temat kampanii prezydenckich poruszony został niedawno w jednym z odcinków "Szkła kontaktowego". Widzka, która dodzwoniła się do programu, wypowiadała się w tym kontekście o Trzaskowskim w samych superlatywach. - Było to piękne widowisko na wysokim poziomie, a pan Trzaskowski okazał się dalej inteligentnym, mądrym, wyważonym człowiekiem - stwierdziła. Oberwało się za to Szymonowi Hołowni. - Niestety, jak na początku działalności był dla mnie rzeczywiście wartościowym człowiekiem, tak później okazał się fałszywy - stwierdziła. - Powinien również jak cała koalicja działać i tak również się trzymać - dodała na wizji.