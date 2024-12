Dariusz Michalczewski to nie tylko spełniony pięściarz z sukcesami, ale i ojciec czwórki dzieci. Sportowiec ma trzech synów - Michała, Nicolasa oraz Dariusza, a także jedną córkę. Dziewczynka dostała dość rzadkie i oryginalne imię Nel. W ostatnim odcinku "halo tu polsat" Michalczewskiemu na kanapie towarzyszyła właśnie córka.

Dariusz Michalczewski pokazał na wizji córkę. Będzie gwiazdą?

Krzysztof Ibisz zapytał na początku rozmowy, kiedy Nel zorientowała się, że jej tata jest znaną osobistością. - Dotarło to do mnie w tamtym roku - odparła uśmiechnięta dziewięciolatka. - Jak już stałam się starsza, to więcej rzeczy do mnie dochodziło, już więcej trochę wiedziałam. Zauważyłam, że jak idziemy na spacer, to każdy chce zdjęcie - opowiedziała. Nel jest bardzo dumna z taty i jego osiągnięć. Córka sportowca opowiedziała ponadto o swoich zainteresowaniach. Nie należą do nich sporty walki, a śpiew. - Chciałabym być tak jak Sanah - zaznaczyła Nel. Razem z tatą uczestniczyła w nagraniu świątecznego utworu do filmu "Trefliki ratują święta", co było dla tej dwójki świetnym doświadczeniem. Michalczewski ma z córką bardzo bliską relację, co kilka razy podkreślił w Polsacie. - Wszyscy mi mówili: "będziesz mieć córkę, to zwariujesz". Nie wierzyłem. Zwracam honor wszystkim, co tak mówili - mówił sportowiec.

Przytuli, pocałuje i od razu mięknę

- dodał. Nel jest nie tylko jedyną córką Dariusza Michalczewskiego, ale także najmłodszą z czwórki rodzeństwa. Sportowiec przyznał, że przez lata zmienił podejście do rodzicielstwa, a gdy ich synowie byli młodsi, dużo czasu poświęcał karierze. - Byłem trochę nieświadomym ojcem - podsumował. Wspólnie zdjęcie Michalczewskiego z córką znajdziecie w galerii na górze strony.

Dariusz Michalczewski cztery razy brał ślub, dwa razy z tą samą kobietą

Dariusz Michalczewski pierwszy ślub wziął w 1987 roku z Dorotą Chwaszczyńską. To właśnie ona jest matką dwóch starszych synów sportowca. Para rozwiodła się w 1991 roku, jednak cztery lata później ponownie zdecydowali się stanąć na ślubnym kobiercu. Ostatecznie rozstali się w 2004 roku. Następnie sportowiec spotykał się z Patrycją Ossowską, którą poślubił w 2006 roku, jednak małżeństwo zakończyło się rozwodem po dwóch latach. Dziś żoną Michalczewskiego jest Barbara Imos. Para wzięła ślub w 2009 roku. To właśnie z nią sportowiec doczekał się dwójki młodszych dzieci.