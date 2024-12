Niedawno w mediach zrobiło się głośno na temat rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Początkowo jedynie spekulowano, że ich relacja się rozpada. Co więcej, żadna ze stron nie chciała komentować sprawy. W końcu jednak aktorka przerwała milczenie. Wybrała się do programu Kuby Wojewódzkiego, gdzie oficjalnie potwierdziła zakończenie relacji. Pela niedługo później pojawił się w "Dzień dobry TVN", gdzie również odniósł się do kwestii rozstania. - Ona [Kaczorowska - przyp. red.] nawet będąc w programie, wysyłała mi wiadomości, że nie może się doczekać, aż wróci, że tęskni za mną (...) i dwa dni później się dowiaduję, że to koniec - mówił w programie.

Agnieszka Kaczorowska o karmie. Boi się, że do niej wróci?

Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z Plotkiem przyznała, że wiele osób hejtuje ją w mediach społecznościowych. Sytuacja staje się szczególnie trudna, gdy zablokowani internauci zostawiają po sobie niemiłe komentarze na innych profilach, np. stacji TVN7. Drugi sezon "Królowej przetrwania", w którym występuje Kaczorowska, nazywa się "Karma wraca". Tancerka zdradziła, czy boi się, że i ją dopadnie karma. - Absolutnie wierzę w coś takiego jak karma, ale to nie jest to, o czym wszyscy mówią. (...) To nie do końca tak działa. Jeżeli ktoś zajmuje się troszeczkę duchowością, astrologią, siedzi trochę w tych tematach, to ja polecam poczytać, niektórzy z nas mają wpisaną taką karmę w drogę duszy do odrobienia, a inni nie. I ta karma nie dotyczy tego, co na co dzień robimy w życiu, tylko trochę głębiej - sprecyzowała. Dodała, że zna swój portret numerologiczny i wie, jaką ma karmę do odrobienia.

Agnieszka Kaczorowska szczerze o przyjaźni z byłym partnerem. Jest na to szansa?

Kasia Nast z "Królowej przetrwania" w rozmowie z Plotkiem podkreśliła, że wierzy w przyjaźń po rozstaniu. A jakie jest stanowisko Agnieszki Kaczorowskiej? Tancerka, zapytana przez nas, czy również wierzy w przyjaźń z eks, udzieliła odpowiedzi, która nie rzuca najlepszego światła na jej relacje z Maciejem Pelą. - Nie wiem, na razie nie doświadczyłam. (...) To wymaga bardzo dużej dojrzałości z dwóch stron - stwierdziła.