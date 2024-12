Antoni Królikowski dał się poznać jako aktor. Głośno zrobiło się również o jego konflikcie z byłą partnerką Joanna Opozdą. Nieustanne przepychanki słowne miały miejsce nie tylko w sieci, ale również w sądzie. Dawna para doczekała się razem syna Vincenta. Rozstała się jednak w mało przyjaznej atmosferze, a Królikowski szybko związał się z Izabelą Banaś. Jeszcze w lipcu para obwieściła światu, że spodziewa się dziecka. Podekscytowany aktor z niecierpliwością czekał na tę chwilę. Córka przyszła na świat 1 października. Ostatnio Królikowski został o nią zapytany w "halo tu polsat".

Takiego wywiadu Antoniego Królikowskiego jeszcze nie było. Nie chciał rozmawiać na ten temat?

Antoni Królikowski jest głównym bohaterem serialu "Uroczysko". Obecnie pracuje nad trzecim sezonem formatu. W rozmowie w programie "halo tu polsat" opowiedział o szczegółach. Dziennikarka próbowała po chwili zmienić temat i wypytać go o córkę. Aktor nie był jednak tym zainteresowany. - Przesłuchujemy podejrzanych, tu mamy właśnie w jednym odcinku taką grupę, dzieje się (...) - opowiadał o serialu Królikowski. - Ale u ciebie też się dzieje i to bardzo dużo (...), bo pojawiła się przecudowna twoja córa - mówiła dziennikarka "halo tu polsat". - To prawda, pozdrawiam Jadzię, Izunię, po ostatniej serii serialu mieliśmy okazję odpocząć chwilę (...). No i robimy trzeci sezon, jesteśmy naładowani pozytywną energią - odbił do produkcji Królikowski. Później został zapytany, jak udaje mu się połączyć karierę z opieką nad córką. Prezenterka zastanawiała się, czy czasem nie przyszedł do programu niewyspany, bo Jadzia mogła zrobić "małą imprezkę" w nocy. Królikowski znowu nawiązał do serialu. - 7:00 rano w niedzielę to taka typowa godzina, jak pracuje na planie. Jest ciężko, ale kochamy ten serial - skwitował, udając, że nie słyszy pytania o pociechę. Tymczasem jego rozmówczyni robiła dobrą minę do złej gry.

Antoni Królikowski poruszył temat serialu "Uroczysko". A co z córką?

Dziennikarka nadal nie dawała za wygraną. Dopytywała Antoniego Królikowskiego o córkę. Zapytała, jaka jest dziewczynka i jak aktorowi minęły ostatnie dwa miesiące. - Nie chcę za dużo mówić, natomiast, faktycznie, jako że dzieje się to wszystko w naszym kochanym Wrocławiu, też w jakiś sposób jest to powiązane z naszym "Uroczyskiem" i jak na razie staram się pogodzić te dwa światy - zmieniał temat. Dodał, że wszyscy na planie są pomocni i wspierają go zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.