Jacek Poniedziałek dał się poznać jako znany aktor. Wystąpił w wielu produkcjach teatralnych i filmowych, a także telewizyjnych. Wielu widzów kojarzy go z serialu "M jak miłość". W 2005 roku dokonał publicznego coming outu, mówiąc że jest osobą homoseksualną. W różnych wywiadach często poruszał kwestię życia prywatnego. Szczególnie często opowiadał o nałogach. Miał wiele problemów z alkoholem i narkotykami. Obecnie pozostaje w trzeźwości i sam mówi o sobie, że jest niepijącym alkoholikiem. Jacek Poniedziałek miał również trudności w innej sferze życia. Wypowiedział się na temat miłości.

Jacek Poniedziałek ma sobie sporo do zarzucenia. Otworzył się na temat związków

Jacek Poniedziałek jakiś czas temu wyznał, że przez lata nie miał szczęścia w miłości. Relacje, które zawierał, często nie miały szans na przetrwanie z uwagi na niewierność. Aktor przez długi czas był związany z Krzysztofem Warlikowskim. Po latach wyznał, że to on skrzywdził swojego partnera. W końcu doszło do rozstania. Poniedziałek cieszy się jednak, że mogli zostać przyjaciółmi. "Nasz związek mógłby trwać do dziś, tylko ja go skrzywdziłem, to zostawiło jakieś rany. Dziś, i już od lat, jesteśmy przyjaciółmi. Czuli dla siebie, łagodni, lojalni, dobrzy, wyrozumiali. To jest wielka wartość" - mówił aktor w wywiadzie dla "Repliki".

Jacek Poniedziałek nie miał dobrych doświadczeń w miłości. Teraz nie owijał w bawełnę

Jacek Poniedziałek o życiu miłosnym pisał też w swojej autobiografii "(Nie)dziennik". W książce podkreślił, że ma sobie wiele do zarzucenia. Gdy tylko pojawiała się nowa osoba, aktor sam niszczył relację. Przez to ma za sobą mnóstwo nieudanych związków. Obecnie jednak patrzy na sprawy miłosne zupełnie inaczej. Wszystko zmieniło się w trakcie pracy nad sobą podczas terapii. Aktor ma nadzieję, że w jego życiu pojawi się w końcu odpowiedni partner. "Moje trzy prawdziwe związki sam zniszczyłem: pierwszy naiwnością, drugi niewiernością, trzeci nadmiernym, bezbronnym zaangażowaniem" - pisał Poniedziałek w autobiografii.