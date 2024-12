Agnieszka Kaczorowska niedawno rozstała się z Maciejem Pelą. Od tamtej pory małżonkowie starają się dzielić opieką nad córkami. Nadchodzące święta to jednak nie lada wyzwanie logistyczne. W rozmowie z Plotkiem tancerka zdradziła, jak zamierza spędzić nadchodzące Boże Narodzenie. Przyznała też, że nie unika trudnych rozmów z dziećmi. Nie powstrzymała się jednak przed przytykiem pod adresem ekspartnera.

Agnieszka Kaczorowska ujawniła, jak będą wyglądały jej święta

Agnieszka Kaczorowska jest jedną z gwiazd nowego sezonu "Królowej przetrwania". Po konferencji prasowej programu tancerka znalazła czas na rozmowy z dziennikarzami. W wywiadzie dla Plotka celebrytka opowiedziała o nadchodzącym Bożym Narodzeniu. Okazuje się, że pomimo rozstania z mężem zamierza je spędzić rodzinnie.

Dla mnie to są święta pod znakiem rodziny i miłości

- powiedziała uczestniczka reality show.

Agnieszka Kaczorowska zdradza, jak wytłumaczyła dzieciom, że rozstała się z Maciejem Pelą

Celebrytka zdradziła też, że od zawsze rozmawia z córkami na trudne tematy, dlatego wytłumaczenie im rozstania nie było dla niej aż tak wielkim wyzwaniem. Tancerka uważa jednak, że najważniejsze, aby komunikat był dostosowany do wieku dziecka. Nie unika jednak poruszania poważnych kwestii. - Jeśli zawsze rozmawia się z dziećmi bardzo dużo i bardzo szczerze, to nie jest to takie trudne. (...) To, co jest najważniejsze, to być z dziećmi szczerym, nie oszukiwać ich, bo dzieci są mądrzejsze niż myślimy (...). Wydaje mi się, że moje dziewczynki są świetnie zaopiekowane - podkreśliła. Agnieszka Kaczorowska zaznaczyła też, że łatwiej by było, gdyby jej dzieci w przyszłości nie miały możliwości przeczytania w sieci artykułów na temat rozstania rodziców. Przy okazji nie omieszkała wbić szpili byłemu ukochanemu. - Byłoby wspaniale, gdyby było dużo ciszej (na temat rozstania – przyp. red.), ale nie na wszystko mam wpływ tylko ja - skomentowała. Warto w tym miejscu przypomnieć, że to gwiazda "Klanu" jako pierwsza publicznie opowiedziała o rozstaniu z Pelą, pojawiając się w programie Kuby Wojewódzkiego.