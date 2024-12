Marianna Schreiber jest jedną z uczestniczek nowego sezonu "Królowej przetrwania". W piątek 13 grudnia celebrytka pojawiła się na konferencji prasowej programu. W rozmowie z reporterką Plotka celebrytka odniosła się do niedawnej afery z gaśnicą. Zawodniczka Fame MMA zdradziła, czy żałuje incydentu i dlaczego bezpardonowo zaatakowała aktywistów Ostatniego Pokolenia.

Zobacz wideo Schreiber tłumaczy aferę gaśnicową. "Nie jestem dumna..."

Marianna Schreiber tłumaczy się z afery gaśnicowej

W czwartek 12 grudnia Marianna Schreiber odpaliła gaśnicę wewnątrz warszawskiego Centrum Aktywizmu Klimatycznego "Gniazdo". Jej celem mieli być aktywiści Ostatniego Pokolenia, jednak Franciszek Niemczewski z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w rozmowie z Gazeta.pl ujawnił, że poszkodowane zostały osoby niezwiązane z organizacją. Podczas niedawnej konferencji prasowej programu "Królowa przetrwania" celebrytka rozmawiała z reporterką Plotka. Zapytana przez dziennikarkę, czy nie dało się inaczej wyrazić swojego sprzeciwu, odpowiedziała wprost, że nie.

Nic innego nie działa

- stwierdziła otwarcie.

Uczestniczka freak fightów dodała, że nie obawia się konsekwencji (przypomnijmy, że jeszcze niedawno na X biadoliła, że ma zostać pozwana i prosiła internautów o pieniądze). - Ja nie jestem dumna z tego czynu, ale z drugiej strony wiem, kto tutaj jest terrorystą i bandytą, a kto jest zdesperowaną, bezsilną samotną matką. Już rozmawiałam ze swoim prawnikiem i wiem, jakie tam mogą być konsekwencje, więc żyję normalnie, nie będę uciekała poza Unię Europejską. Nie lękam się niczego - zadeklarowała. Trudno oprzeć się wrażeniu, że celebrytka nadal nie rozumie, że jej zachowanie było niebezpieczne, ale zeszła z tonu, bo może obawiać się konsekwencji.

Marianna Schreiber o medialnej odwadze. "Ja jestem ponad to"

Celebrytka wspomniała również o kontrowersjach, które budzi w mediach. Marianna Schreiber przyznała, że jako dziecko była bardzo nieśmiała. Zdradziła też, który moment był dla niej przełomowy w tej kwestii. - Nie wiem, kiedy to się przełamało we mnie. Chyba jak wystąpiłam w "Top Model" i wiem, że jest bardzo dużo osób, które biegają za tymi ściankami, mediami za tym wszystkim, a ja jestem ponad to - utrzymywała.