Maryla Rodowicz karierę zaczęła już pod koniec lat 60., a niedługo później stała się jedną z najsławniejszych gwiazd polskiej muzyki, rozpoznawalną także za granicą. Młoda piosenkarka w tamtych latach związała się z aktorem i reżyserem Krzysztofem Jasińskim. Z siedmioletniego związku z nim ma dwoje dzieci. Najstarszy syn wokalistki, Jan, urodził się u szczytu jej kariery w 1979 roku. Dopiero niedawno Rodowicz wyznała, że nie była matką taką, jaką chciała być.

Maryla Rodowicz opowiedziała o synu. Taką była matką

Kiedy Jan Jasiński był niemowlęciem, piosenkarka wyjechała na koncerty za ocean. W jednym z wywiadów wyznała, jak wspomina tamten czas i że żałuje swojego zachowania. "Mam do dzisiaj wyrzuty sumienia, że zostawiłam syna i pojechałam do Stanów na festiwal muzyki country. Synem zajęła się moja mama, wydawało mi się, że sobie da radę, ale jakoś szybko go przeziębiła. Syn, który miał pół roku, miał zapalenie oskrzeli, gorączkę" - powiedziała Maryla Rodowicz w programie "Taka jak Ty". O najstarszym synu gwiazda wspomina także w autobiografii "Wariatka tańczy". W tamtym czasie oboje rodzice małego chłopca byli skupieni na rozwijaniu swoich karier i często nie było ich w domu, polegając na opiece niani. "Najgorzej było, kiedy dzieci były małe. Jak trzyletni Jasiek widział, że pakuję walizki, wpadał w histerię. (…) Opiekunka opowiadała mi później, że na pytanie: 'Gdzie jest tata?' Jasiek pokazywał na telefon, a na pytanie: 'Gdzie jest mama?' - na telewizor" - wspomniała w książce.

Maryla Rodowicz po latach przeprosiła swoje dzieci

Maryla Rodowicz otworzyła się na temat swojego macierzyństwa również w wywiadzie z Plotkiem. Opowiedziała nam, jak wyglądało dzieciństwo jej trojga dzieci. Po latach pożałowała, że poświęcała za dużo czasu karierze. "Byłam niedobra dla dzieci często, dlatego że wyjeżdżałam. Wybierałam karierę, wybierałam wyjazdy. Naprawdę żałuję do dzisiaj. Dzieci, przepraszam was" - powiedziała. Dzieci Rodowicz mają dziś 45, 42 i 37 lat. Syn Jan i córka Katarzyna przyszli na świat ze związku piosenkarki z Krzysztofem Jasińskim. Najmłodszy Jędrzej to dziecko Rodowicz z małżeństwa z Andrzejem Dużyńskim.