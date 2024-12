Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski przez lata uchodzili w mediach za zgraną parę. Doczekali się dwójki dzieci. Byli razem niemal cztery dekady, ale w 2021 roku okazało się, że nie są już razem. "Po długim okresie faktycznej separacji, w jakiej jesteśmy już od ponad dwóch lat, sprawa o rozwód jest w toku. Nie jest to jednak sprawa, jaką wniosła moja żona, bo to ja ją złożyłem do sądu" - pisał wówczas Krzesimir Dębski. Formalności związane z rozwodem trwały bardzo długo. "Jestem już tym wszystkim zmęczona, nie mam nawet siły rozmawiać" - komentowała Jurksztowicz w rozmowie z Plejadą. Czy piosenkarka może odetchnąć z ulgą?

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Bosacka opowiadała o rozwodzie. Wspomniała o randkach

Informacje o rozwodzie Krzesimira Dębskiego i Anny Jurksztowicz. "Wyrok wciąż jest nieprawomocny"

Portal Show News ustalił, że Krzesimir Dębski i Anna Jurksztowicz mieli usłyszeć już wyrok sądu. "6 listopada tego roku Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł już rozwód tej pary, lecz wyrok wciąż jest nieprawomocny. Czy to oznacza, że jedna ze stron zaskarżyła go w Sądzie Apelacyjnym?" - czytamy na stronie. Dziennikarze portalu postanowili skontaktować się z samymi zainteresowanymi. "Nie mogę na ten moment udzielić żadnej informacji, bo nie chcę zaszkodzić tej sprawie. Dopiero aż się wszystko zakończy" - powiedziała Anna Jurksztowicz. Krzesimir Dębski także nie był zbyt wylewny. "Kwestie dotyczące mojego życia prywatnego pozostają wyłącznie moją sprawą i nie zamierzam ich komentować. Na początku wydałem stosowne oświadczenie i na tym, z szacunku dla wszystkich zainteresowanych, uważam temat mojego życia prywatnego za zamknięty (...) Niech łączy nas muzyka, bo – jak powiedział Ludwig van Beethoven: Muzyka to wyższe objawienie niż cała mądrość i filozofia" - przekazał.

PRZECZYTAJ TEŻ: Rozwodu jednak nie będzie? Nowe doniesienia o Jennifer Lopez i Benie Afflecku

galOtwórz galerię

Anna Jurksztowicz oskarżała Krzesimira Dębskiego o zdradę. "Przez tyle lat okłamywał"

Anna Jurksztowicz publicznie twierdziła, że mąż miał ją zdradzać. Nie kryła żalu w jednym z wywiadów. "Mąż mnie zdradzał i przez tyle lat okłamywał. (...) Teraz próbuje odwrócić kota ogonem i udowodnić, że to on jest ofiarą. (...) Nie mogę się w tej sytuacji zgodzić na rozwód bez orzekania o winie. Gdyby zachował się jak dżentelmen i przeprosił nas wszystkich i nasze dzieci, moglibyśmy się rozwieść w sposób cywilizowany, bez tych wszystkich rozpraw. (...) Godność to wszystko, co mi pozostało, resztę straciłam" - powiedziała przed jedną z rozpraw dziennikarzom "Faktu".