Nie jest tajemnicą, że relacje w rodzinie Zenka Martyniuka są dość skomplikowane. Jakiś czas temu syn wokalisty disco polo zamieścił w sieci film, na którym zwrócił się do ojca. Padły wulgarne słowa. - Kocham cię tatusiu, pozdrawiam cię. Dawaj jeszcze innym wszystkim, żeby wszyscy mieli super, tylko żeby twój własny syn nic nie miał. Dawaj jeszcze. F**k you - mówił Daniel. Do filmiku odniosła wzburzona Danuta Martyniuk. "Jestem pewna, że gdy nagrywał ten film, był n*****y" - komentowała dla "Faktu". Czy świąteczna atmosfera zmieni coś w tej trudnej sytuacji?

Zenek Martyniuk planuje podzielić się z synem opłatkiem. "Będzie okazja"

Zenek Martyniuk wyjawił w ostatnim wywiadzie dla portalu Pudelek, że ma zamiar spędzić święta w gronie najbliższych. Prawdopodobnie jego żona Danuta zajmie się organizacją uroczystości. - Na pewno będą rodzinne, jak zawsze. Nie znam szczegółów, ale raczej w domu, jak zwykle. Pewnie żona wyprawi, jak zawsze. Jak to mówię - czas pokaże. Oby śnieg spadł, to będzie klimat bardziej świąteczny - powiedział wokalista disco polo. Podczas rozmowy nie zabrakło także tematu Daniela Martyniuka. Zenek wspomniał o pojednaniu z synem. - Myślę, że będzie okazja, by się połamać opłatkiem z synem. Tego sobie życzę - powiedział Zenek Martyniuk dla portalu Pudelek.

Dlaczego Daniel Martyniuk ma żal do ojca? Niespodziewane doniesienia

Wiele osób zastanawiało się, dlaczego Daniel Martyniuk zdecydował się na publikację wulgarnego filmu w mediach społecznościowych. Informator portalu Show News opowiedział o możliwym powodzie. "Najpierw Zenek nie wziął Daniela do Stanów, mówiąc mu, że nie chce go ten Artur [muzyk disco polo, z którym współpracuje Zenek - przyp.red.]. Daniel się zdenerwował, a jeszcze oliwy do ognia dolało to, że na sylwestrze Polsatu Zenek będzie występował z tym kolesiem youtuberem, co jest nazywany jego synem [Skolim - przyp.red.]" - powiedział informator w rozmowie z portalem Show News.