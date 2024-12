Agata Duda od lat jest na świeczniku. Szczególną uwagę zwracają jej stylizacje podczas ważnych wydarzeń. W kwestii mody pierwsza dama zaufała projektantce Dorocie Goldpoint. Ich współpraca zaczęła się dość przypadkowo. Żona Andrzeja Dudy doceniła kreację Goldpoint stworzoną dla Alicji Węgorzewskiej. "Niedługo po występie otrzymałam zapytanie od kancelarii prezydenta, czy mogę przygotować kilka stylizacji dla pierwszej damy. (...). Dokonałyśmy pomiaru, ustaliłyśmy zasady współpracy i tak się zaczęło" - wyznała Dorota Goldpoint Pudelkowi. Jak wygląda ich współpraca?

REKLAMA

Zobacz wideo Woliński komentuje styl Melanii Trump. Ma poradę dla Agaty Dudy?

Dorota Goldpoint wychwala Agatę Dudę. "Jest fantastyczną klientką"

Dorota Goldpoint udzieliła ostatnio wywiadu dla portalu "Super Express". Projektantka opowiedziała o tym, jaka za kulisami jest Agata Duda. Zaczęła od ciepłych słów. - Jest fantastyczną klientką - powiedziała. Goldpoint wyjawiła także, że pierwsza dama ma swoje upodobania, o których jasno informuje podczas współpracy. - Jest osobą, która jest bardzo konkretna. Wie, czego chce, wie, w czym się dobrze czuje, więc ta współpraca jest, mimo wielu ograniczeń oczywiście, które są związane z piastowaniem urzędu pierwszej damy. Uważam, że jest po prostu fantastyczną osobą - powiedziała Dorota Goldpoint. Co sądzicie o stylu Agaty Dudy? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

PRZECZYTAJ TEŻ: Agata Duda jakiej nie znacie. Spójrzcie, kto usiadł obok pierwszej damy

galOtwórz galerię

Dorota Goldpoint o współpracy z Agatą Dudą. "Ogromne wyróżnienie"

W dalszej części rozmowy Dorota Goldpoint wyjawiła, że współpraca z żoną Andrzeja Dudy to dla niej wielka radość, ale także zaszczyt. - Mam przyjemność obcować z pierwszą damą i jest to ogromne wyróżnienie dla mnie jako człowieka, że mogę ubierać pierwszą damę, że mogę ubierać pierwszą kobietę w Polsce, ale również dla marki modowej, która jest w ten sposób rozpoznawana. Cały ten mój rozwój międzynarodowy też jest oparty o to, że ubieram duże nazwiska w polityce, w show-biznesie i ja zwyczajnie jestem wdzięczna, że taką możliwość otrzymałam od losu - powiedziała Dorota Goldpoint "Super Expressowi".