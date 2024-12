Anita Lipnicka zasłynęła jeszcze w latach 90., kiedy koncertowała jako wokalistka Varius Manx. Dołączyła do zespołu jako zaledwie 18-latka. Była tam wokalistką tylko przez trzy lata, ale to wystarczyło, by otworzyć jej drzwi do solowej kariery. Ale nie tylko ona w swojej rodzinie pracuje na znane nazwisko. Wiedzieliście, że brat piosenkarki także jest związany z show-biznesem? Zajmuje się jednak zupełnie czymś innym.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowscy daleko poza podium w rankingu najbogatszych Polaków

Anita Lipnicka ma znanego brata. To na co dzień robi Arkadiusz

Bratem wokalistki jest Arkadiusz Lipnicki, dobrze znany ze sceny kabaretowej. Należy do Grupy Rafała Kmity, która powstała już w latach 90. Występuje na największych festiwalach i amfiteatrach w Polsce, dlatego też często można było go oglądać w telewizyjnych transmisjach. Grupa zdobyła wiele nagród na festiwalach teatralnych i kabaretowych. Wystawia także stand up. Lipnicki może być kojarzony przede wszystkim z jednej charakterystycznej roli. Przez dłuższy czas w wielu występach wcielał się w Romana Giertycha, którego parodiował. Jego charakteryzacja sprawiła, że był wówczas bardzo podobny do byłego polityka. Brat Anity Lipnickiej tak jak ona skończył I Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Trybunalskim, a później wybrał artystyczne studia. Jest absolwentem Teatru Muzycznego w Gdyni.

PRZECZYTAJ TEŻ: Kubicka tym wpisem nie uciszy plotek o kryzysie. Wymowne życzenia dla Barona

Anita Lipnicka posłała jedyną córkę na studia. O związku piosenkarki było głośno

Kariera Lipnickiej miewała wzloty i upadki, lecz po kilku latach milczenia zrobiło się o niej głośno za sprawą współpracy z Johnem Porterem. Na wspólnych piosenkach się nie skończyło, bo wkrótce wyszło na jaw, że muzycy są razem. Związek wzbudził kontrowersje ze względu na dużą różnicę wieku między kochankami. Dzieliło ich 25 lat. Śmiało można powiedzieć, że na medialnym związku kariera Lipnickiej nagle znów rozkwitła, a wokalistka była rozchwytywana. Zakochani chętnie udzielali wywiadów o intymnych szczegółach, a nawet wzięli udział w słynnej nagiej sesji do magazynu "Viva!". Pokazali się w gorącym uścisku bez ubrań na układce. Byli razem 12 lat, a ze związku narodziła się jedyna córka piosenkarki, Pola Porter. Dziś dziewczyna ma już 18 lat i wyjechała na studia za granicę.