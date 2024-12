Ostatnio media obiegła smutna wiadomość. Zmarł Ryszard Poznakowski. Artysta dał się poznać jako utalentowany muzyk, kompozytor oraz aranżer. Fani pamiętają go z takich zespołów, jak Trubadurzy, Czerwono-Czarni oraz Poznakowski Band. Wśród jego popularnych utworów można wyróżnić: "Znamy się tylko z widzenia" i "Bądź dziewczyną moich marzeń". Słynny muzyk zmarł w wieku 78 lat. 11 grudnia odbyła się msza pożegnalna w jego intencji. Dwa dni później, 13 grudnia, miał miejsce pogrzeb artysty. Na uroczystości pojawiło się mnóstwo znanych osób.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Werner o ostatnich chwilach ojca. "Dopóki taty nie zabrał zakład pogrzebowy..."

Pogrzeb Ryszarda Poznakowskiego. Artystę pożegnały znane gwiazdy

Gwiazdy pożegnały Ryszarda Poznakowskiego już w mediach społecznościowych. "15 czerwca bieżącego roku gościliśmy go na naszym lubelskim koncercie 'Czarodzieje i hipisi'. Graliśmy razem, nie wiedząc, że to ostatni występ Rysia. Zostawił nam piękną muzykę. Spoczywaj w spokoju, Ryśku" - pisali w sieci muzycy zespołu Budka Suflera. Artysta został pożegnany również na żywo. Jak podkreślił wcześniej "Fakt" pogrzeb Ryszarda Poznakowskiego odbył się 13 grudnia w Szelkowie. W ostatniej drodze artyście towarzyszyli między innymi: Piotr Kuźniak, Tomasz Zeliszewski, Mieczysław Jurecki i Halina Frąckowiak. Ewa Krawczyk, wdowa po Krzysztofie Krawczyku, wygłosiła przemowę. "Po śmierci Krzysia nie miałam za dużo telefonów, ludzie chyba się bali, albo nie wiedzieli, jak ze mną rozmawiać. Rysiu był jedną z nielicznych osób, która cały czas utrzymywała ze mną kontakt. To on mnie wspierał, ostrzegał. (...) Nie zapomnę tego do końca mojego życia. To było piękne z jego strony i bardzo mi pomogło przetrwać ten najgorszy okres w moim życiu" - tak opisywała zmarłego.

PRZECZYTAJ TEŻ: Wiadomo kiedy pogrzeb Stanisława Tyma. Zostanie pochowany w wyjątkowym miejscu

Dwa dni wcześniej odbyła się msza pożegnalna Ryszarda Poznakowskiego. Nie obyło się bez przemówień

11 grudnia miała miejsce msza pożegnalna. W uroczystości wzięło udział mnóstwo znanych osób. Pojawili się między innymi: Olga Lipińska, Jacek Cygan, Irena Santor, Wanda Kwietniewska, Maria Szabłowska i Anna Jurksztowicz. Jacek Cygan miał przygotowaną przemowę. - Szanowna żono i córko Karolino, przyjaciele, patrzę na was i wiem, że wiecie więcej o Ryszardzie niż ja. Jaki jest sens mówić o Ryszardzie, gdybyśmy nie wiedzieli, że on tu jest? Przypomniał mi się wiersz Herberta. "To jest właśnie koniec, ręce leżą osobno, szpada leży osobno, osobno głowa i nogi rycerza w miękkich pantoflach". Wtedy mnie olśniło: byłeś rycerzem, zawsze rwałeś się do walki jak Don Kichot - wypowiadał się o zmarłym Ryszardzie Poznakowskim.