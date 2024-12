Na początku listopada Olga Kalicka zaskoczyła swoich obserwatorów i pochwaliła się na Instagramie ciążowymi krągłościami. Aktorka w ten sposób obwieściła światu radosną nowinę. Kalicka udostępniała wtedy wyjątkowe nagranie i pokazała swój brzuch na tle górskiego krajobrazu. W materiale pojawia się także jej partner. Na jednym z ujęć para wpatruje się razem w horyzont. Widać także, jak ukochany aktorki całuje jej zaokrąglony brzuch. "Życie to dar. Czekamy na ciebie piękna duszyczko" - czytamy w opisie filmiku. W najnowszej relacji aktorka pokazała, jak w ostatnim czasie zmieniło się jej ciało. Zaproponowała kilka prostych stylizacji dla mam oczekujących narodzin dziecka.

REKLAMA

Zobacz wideo Olga Kalicka zmieniła fryzurę. Pokazała cały proces!

Olga Kalicka pochwaliła się ciążowymi krągłościami. Pokazała stylizacje dla mam

Ciężarna Olga Kalicka ostatnio wybrała się na jedną z branżowych imprez. Aktorka pojawiła się na premierze animowanego filmu "Vaiana 2". Kalicka nie chciała podkreślać wtedy ciążowych kształtów i wybrała prostą sukienkę, która maskowała jej zaokrąglony brzuch. Całość dopełniła świetlistym makijażem i ciężkimi butami. Tym razem aktorka podkreśliła ciążowe krągłości i pokazała kilka propozycji stylizacji dla mam oczekujących narodzin dziecka. Aktorka wybrała miękkie materiały i jesienne barwy.

Przyszła mama też może pięknie i stylowo wyglądać, a w dodatku czuć się wygodnie!

- czytamy w opisie rolki opublikowanej na Instagramie.

ZOBACZ TEŻ: Kubicka tym wpisem nie uciszy plotek o kryzysie. Wymowne życzenia dla Barona

Olga Kalicka tą wiadomością zasmuciła fanów. Aktorka nie wie, kiedy wróci do pracy

Niedawno Olga Kalicka przekazała fanom smutne wieści. W związku z przygotowaniami do narodzin dziecka na jakiś czas rezygnuje z aktywności zawodowej. Aktorka podkreśliła, że to ostatnie chwile, aby zobaczyć ją na teatralnych deskach. Jak się okazuje, Kalicka nie ma jeszcze jasno sprecyzowanego planu dotyczącego swojego powrotu. "I jeszcze drobne ogłoszenie. To ostatni moment, żeby zobaczyć mnie na deskach Teatru Kwadrat. Nie wiem, kiedy wrócę. Jeśli ktoś chce zobaczyć zakonnicę w ciąży, to polecam" - napisała w odniesieniu do spektaklu "Siostrunie".