W wakacje Małgorzata Rozenek-Majdan skrupulatnie relacjonowała przygotowania do wyprowadzki jej najstarszego syna. Stanisław dostał się na studia w Lyonie. W sierpniu celebrytka odwiozła syna do Francji i pokazała, jak będzie wyglądało miejsce, gdzie będzie mieszkał. "Jestem bardzo zadowolona z tego miejsca, w którym mieszka. Naprawdę bardzo przyjemna lokalizacja. Świetna dzielnica. Bardzo spokojnie. (...) Mają wspólny salon, wspólną jadalnię, kuchnię. Nawet piłkarzyki mają w ogrodzie" - mówiła podekscytowana. Jak się okazuje, kolejna pociecha Rozenek wyfruwa z gniazda.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek relacjonuje powrót syna. Ale się cieszy!

Małgorzata Rozenek przekazała wieści na temat syna. Tadeusz też wyfrunie z gniazda

Jak się okazuje, to nie koniec zmian w rodzinie Małgorzaty Rozenek. W wakacje jej średni syn Tadeusz spędził w wakacje kilka tygodni na obozie w Stanach Zjednoczonych. Tak mu się spodobało, że lada moment rusza za ocean na roczną wymianę, o czym celebrytka opowiedziała w rozmowie z Andrzejem Sołtysikiem dla portalu Świat Gwiazd. - Tadek od urodzenia jest zafascynowany Stanami Zjednoczonymi. Był w tym roku na Summer Camp, co bardzo przeżywałam, dużo bardziej niż Tadeusz - zaczęła celebrytka. Małgorzata Rozenek przyznała, że początkowo była przerażona, ale szybko okazało się, że jej syn świetnie sobie radzi. - Wydawało mi się, że młody chłopak, który leci sam, zostaje bez nas i jest w znacznej odległości od domu, może tęsknić albo może mu brakować domu. Ale nie – świetnie się bawił, na tyle, że zaaplikowaliśmy i wiemy, że prawdopodobnie się dostał na roczną wymianę do Stanów - wyjawiła.

Syn Małgorzaty Rozenek skradł show. Śpiewał na scenie z Nicole Scherzinger

Syn Małgorzaty Rozenek, Tadeusz, doskonale zna angielski, więc nie będzie miał większych kłopotów z zaadoptowaniem się w nowym środowisku. Pamiętacie, jak w wakacje skradł show z Nicole Scherzinger i razem z wokalistką śpiewał na scenie? Impreza odbyła się na Lazurowym Wybrzeżu i została zorganizowana przez kolegę Małgorzaty Rozenek. Nicole Scherzinger była tam główną gwiazdą imprezy. W pewnym momencie wydarzenia syn Rozenek wparował na scenie, o czym jego mama dumnie poinformowała w mediach społecznościowych.