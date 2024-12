Stefan Niesiołowski to na polskiej scenie politycznej doskonale znana postać. W czasach PRL działał w opozycji antykomunistycznej. Wielokrotnie krytykował politykę PiS i angażował się w walkę o demokratyczne wartości. Od wielu lat nie jest już aktywny zawodowo, ale nadal angażuje się w sprawy społeczne w roli komentatora. Niedawno Niesiołowski przeszedł ciężką operację kręgosłupa. Były poseł musiał także poddać się rehabilitacji. Wygląda na to, że powoli wraca do sił. Właśnie opublikował obszerny wpis na temat placówki, w której się leczył i wrócił do komentowania wydarzeń politycznych.

Stefan Niesiołowski przeszedł ciężką operację kręgosłupa. Były poseł odzyskuje siły

Stefan Niesiołowski ostatnio zaniepokoił fanów, bo jego felietony na temat sceny politycznej przestały pojawiać się w sieci. Wszystko przez operację kręgosłupa, która na chwilę uniemożliwiła mu normalne funkcjonowanie. Były poseł zabieg przeszedł pomyślnie. O swoim pobycie w szpitalu opublikował obszerny post w mediach społecznościowych.

Po trzech tygodniach pobytu rehabilitacyjnego w 21 Wojskowym Szpitalu Sanatoryjnym w Busku-Zdroju wracam do pisania. Po ciężkiej operacji kręgosłupa przeprowadzonej znakomicie przez zespół profesora Radka ze Szpitala Wojskowego w Łodzi byłem w Busku-Zdroju na rehabilitacji.

"Chciałbym przy tej okazji jeszcze raz podziękować łódzkim lekarzom, pielęgniarkom, którym zawdzięczam powrót do zdrowia, a także całemu wspaniałemu personelowi ze szpitala w Busku-Zdroju" - napisał Niesiołowski.

Stefan Niesiołowski podziękował personelowi szpitala. "Zabiegi na bardzo wysokim poziomie"

W dalszej części wpisu były polityk podkreślił, że otoczony był bardzo dobrą opieką, a placówka, w której przebywał, jest godna polecenia. "Chciałbym powiedzieć, że wymieniony wyżej szpital w Busku-Zdroju jest miejscem, w którym pacjenci są otoczeni opieką i troską, a warunki pobytu są bardzo dobre i przede wszystkim zabiegi medyczne są na bardzo wysokim poziomie. Za to wszystko w swoim imieniu i myślę, że także w imieniu bardzo wielu pacjentów, którzy tam przychodzili do zdrowia i sił, chciałbym z całego serca podziękować" - podsumował.

W dalszej części publikacji Niesiołowski zaczął rozprawiać się z politykami i podsumował "groteskowy spektakl pod nazwą kandydat PiS na prezydenta". Karol Nawrocki został przez byłego posła porównany do Andrzeja Dudy. Wygląda na to, że Niesiołowski znów jest w formie i wbijanie szpilek politykom PiS idzie mu wyśmienicie. "Jest w tym jakieś podobieństwo do Dudy. Jest ograniczony, prawie nieznany bez politycznego zaplecza, ale jest jednak istotna różnica. Duda jest tępawy, mało rozgarnięty, często uderzająco błazeński nawet operetkowy z tymi minami a la’ Duce, groźnymi pomrukami niezadowolenia, gestami mocnego człowieka, jakimś szczególnym rodzajem przekonania, że jest kimś w rodzaju namaszczonego pomazańca. Co ujawnia zwłaszcza podczas minowania niektórych urzędników, wręczania orderów, przecinania wstęg. Ale jednak nie jest żulem. W przypadku Nawrockiego to mówiąc delikatnie, nie jest takie pewne." - skwitował Niesiołowski.