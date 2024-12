Janusz Józefowicz nie jest częstym bywalcem ścianek. Znacznie częściej przed obiektywami reporterów występuje jego ukochana Natasza Urbańska. Tym razem to jednak dyrektor Studia Buffo znajduje się na pierwszym planie. Wszystko przez to, jak wyglądał.

REKLAMA

Zobacz wideo Tyszkiewicz o Józefowiczu. Szczera opinia

Janusz Józefowicz złapany przez reporterów tuż przed wylotem gwiazd do USA. Spójrzcie, jak wyglądał

13 grudnia stratuje "Wielkie Kolędowanie w USA", w którym uczestniczą najgorętsze polskie sławy. "Teraz lecimy do USA z kolędami, wszystkie bilety wyprzedane. Tylko się cieszyć. Oprócz Edyty Górniak i Justyny Steczkowskiej, będzie Kamil Bednarek, Rafał Brzozowski, Staszek Karpiel-Bułecka. I będzie Marcin Miller, i zespół Classic" - tak o wydarzeniu mówił Marcin Miller dla Jastrząb Post. Do grona gwiazd dołączyła także Natasza Urbańska, która udała się na samolot do Stanów w towarzystwie męża. Józefowicz wyglądał nietypowo. Jego zdjęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Widzimy strupy na policzku i plaster pod okiem. Ponadto choreograf zasłonił twarz okularami przeciwsłonecznymi. Ciekawe, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy?

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Natasza Urbańska szalała z córką na koncercie Adele. Tak wygląda 15-letnia Kalina

Janusz Józefowicz i Natasza Urbańska są małżeństwem od 16 lat. Gwiazda mówiła o zazdrości

Para z dużym stażem co pewien czas bywa obiektem plotek - przeważnie mówi się o rzekomym kryzysie w relacji artystów. Jak jest naprawdę? Swego czasu Urbańska opowiedziała o zazdrości w związku. - Bez zazdrości nie ma miłości. Chyba to jest naturalne, jeżeli zależy ci na kimś, to ta zazdrość gdzieś w tobie jest. Ale to jest fajne, bo to prowokuje różnych fajnych momentów. Ona nie jest demobilizująca, ona nas gdzieś otwiera i cały czas podtrzymuje nasz związek na gorącym etapie - zdradziła i dodała, że w mężu ma także przyjaciela, z którym ma udany związek i dobrą współpracę zawodową. - My po prostu lubimy ze sobą przebywać. Ja ubóstwiam tego swojego faceta, bo jest zabawny, jest inteligentny, zaskakuje mnie i zachwyca cały czas sobą. Ja mam cały czas niedosyt swego mężczyzny. Może w tym tkwi ta recepta. Trafiłam bardzo dobrze na mojego mężczyznę życia - przyznała Pomponikowi.