Anna Popek ostro o zwolnieniach z TVP: Koleżanka dostała ataku

Pod koniec 2023 roku nastąpiła zmiana warty w TVP. Nowa koalicja rządząca nie wyobrażała sobie publicznych mediów z udziałem ludzi, którzy firmowali swoją twarzą politykę PiS-u na telewizyjnych antenach. Drastycznie wymieniono prowadzących programu "Pytanie na śniadanie". Wśród nich była także Anna Popek. Prezenterka była związana z publicznym nadawcą od ponad 25 lat. W podcaście "Pacjenci" ujawniła kulisy zwolnienia.

Popek o kulisach zwolnień w TVP: Ludzie byli wyrzucani z dnia na dzień

Anna Popek przyznała, że nowe władze stacji rozstały się z nią w sposób uczciwy. Tego samego nie może jednak powiedzieć o swoich kolegach i koleżankach, którzy mieli być zaskoczeni i załamani takim obrotem sprawy. - Ze mną pożegnano się w sposób raptowny, aczkolwiek uczciwy, powiedzmy na zasadach obopólnej zgody (...). Wiem, jak cierpieli ludzie, którzy byli wyrzucani z dnia na dzień. Dziewczyny w ciąży, matki, które musiały spłacać kredyty, samotne matki wychowujące dzieci. Jedna moja koleżanka naprawdę dostała ataku, nie wiem, jak to nazwać, no załamania nerwowego po prostu - stwierdziła Popek w rozmowie z podcastem "Pacjenci".

Popek nie włącza kanałów TVP. "To jest dla mnie ból"

Anna Popek w dalszej części rozmowy stwierdziła, że nie jest w stanie oglądać teraz programów TVP. - Telewizji Publicznej nie włączyłam ani razu. Nie dlatego, że się obraziłam na nią, bo ja się nie obrażam, ale to jest dla mnie ból, po prostu patrzeć na to. Nie mogę tego wytłumaczyć, musiałabym pewnie z jakimś psychologiem na ten temat porozmawiać - powiedziała.

Po zakończeniu współpracy z TVP prezenterka znalazła zatrudnienie w stacji TV Republika. To spotkało się z mieszanymi komentarzami jej fanów z Instagrama. Niektóre osoby gratulowały Popek znalezienia nowej pracy. Byli jednak i tacy, którzy narzekali i podkreślali, że to "kłamliwa telewizja". Początki prezenterki w nowej stacji były raczej pełne energii i zapału. Później Popek o pracodawcy wypowiedziała się raczej cierpko. - Robię to teraz w Telewizji Republika. Wydaje mi się, że z zadowoleniem widzów, bo oglądają nas bardzo chętnie. Na razie pracuję tam, gdzie mogę - powiedziała w rozmowie z Jastrząb Post.

