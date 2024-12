Paulina Smaszcz przez długie lata była żoną Macieja Kurzajewskiego, ale ich rozwód nastąpił w 2020 roku (para doczekała się dwóch synów: Franciszka i Juliana). Początkowo małżonkowie rozstali się w zgodzie, ale później szambo wybiło. Wszystko przez relację Kurzajewskiego z Katarzyną Cichopek i łamanie ustaleń z byłą żoną. Smaszcz w wywiadach twierdziła, że prezenter naruszył "dżentelmeńską umowę" między nimi. Czy to oznacza, że obecnie Smaszcz jest singielką? Kilka miesięcy temu założyła konto w jednej z aplikacji randkowej. Eksperyment zakończył się fiaskiem.

Smaszcz założyła konto w aplikacji randkowej. Szybko zaapelowała do kobiet

Paulina Smaszcz postanowiła sprawdzić, jak zachowują się mężczyźni, którzy poznają kobiety w aplikacjach randkowych. To, co ją spotkało, bardzo ją zirytowało. Szybko zaapelowała do kobiet, żeby uważały na pochlebców. "Co tam się zadziało?! Opiszę to wszystko w swojej książce, ale muszę wam powiedzieć jedno: Nie dajcie się, dziewczyny, d*****ć jak kozy w rajtuzach (...). Ci faceci opowiadają takie bzdury, takie kłamstwa, tak łatwo to zweryfikować" - napisała Paulina Smaszcz na Instagramie.

Smaszcz przestrzega przed oszustami w internecie. "Musicie być pewne swojej wartości"

Paulina Smaszcz dodała, że mężczyźni wyczuwają, gdy kobieta jest podatna na komplementy. "Tak łatwo wyczuć nutę, kiedy potrzebujecie, że on powie: O, jaka jesteś piękna, cudowna, nigdy nie spotkałem takiej, jak ty. Boże, moje życie się w ogóle zmieniło, rozświetliło się, kiedy pojawiłaś się ty, prześlij tysiąc złotych (...). A nawet jeśli nie, to flirtuje z wami i kiedy już dochodzi do takiego punktu, że ma się z wami spotkać lub porozmawiać, to nagle znika. Dziewczyny, musicie być pewne swojej wartości!" - zaapelowała Smaszcz.

Smaszcz nie czeka na nową miłość

Na początku października Smaszcz w rozmowie z Plotkiem wyznała, że wcale nie czeka na nową miłość. -Ja nie czekam. Właśnie o to chodzi, że ja nie czekam. Jeśli ona się przydarzy, otworzę szeroko ramiona. Jeśli się nie przydarzy, to naprawdę nic się nie stanie. Mam bardzo ciekawe życie, z którego jestem zadowolona. Mam wspaniałych przyjaciół. Mam pomysły na siebie, na nowe projekty. Uwolniłam się od słowa "muszę" i uwolniłam się od oczekiwań innych. Szczerze mówiąc, tylko petarda i do przodu - powiedziała.