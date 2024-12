Łukasz Simlat obchodził 47. urodziny. Aktor urodził się 11 grudnia 1977 roku. Mężczyzna przez wiele lat starannie pracował na swoją karierę. W ciągu całego życia występował w różnych produkcjach filmowych, serialowych i telewizyjnych. Jest znany między innymi z takich formatów, jak "Furioza", "Brzydula" czy "Amok". Fani mogą obserwować aktora na małym i dużym ekranie. Nie mają jednak wstępu do życia prywatnego Łukasza Simlata. Mężczyzna rzadko kiedy poruszał temat żony.

Łukasz Simlat nie mówi o tym głośno. Przez wiele lat milczał na temat swojej żony

Łukasz Simlat wielokrotnie podkreślał, że nie jest fanem opowiadania o życiu prywatnym w mediach. Mimo że jego wizerunek jest znany, fani nie dowiedzieli się zbyt dużo na temat bliskich aktora. Zdarzały się jednak wyjątki. Łukasz Simlat ma ukochaną, która bardzo wspiera go w karierze. Przez to rozumie się, że jest "pierwszym krytykiem" jego pracy. Pomimo tego, aktor rzadko kiedy pokazuje żonie swoje scenariuszowe plany. "Zdarza mi się dzielić z nią moimi pomysłami, bo to ona jest moim pierwszym katalizatorem. Ale nie odgrywam scen w domu i bardzo nie lubię tego robić" - podkreślał w wywiadzie z "Vivą!". Ważny jest dla niego balans między życiem prywatnym a zawodowym. "Staram się nie wchodzić w postaci jakoś radykalnie, żeby nie przerażać ludzi, którzy mi towarzyszą w życiu. Radykalność może pojawić się przed kamerą, ale w domu, w trakcie pracy nad rolą nie" - mówił "Vivie!".

Łukasz Simlat o żonie. Nie porusza tego tematu w mediach

Łukasz Simlat jest zdania, że prywatność powinno się zostawiać za zamkniętymi drzwiami. W programie Kuby Wojewódzkiego jakiś czas temu rozwinął ten wątek. Przyznał, że nie planuje opowiadać o codzienności w mediach społecznościowych. Jeśli ma taką możliwość, woli zostawić to dla siebie. - Czy to jest potrzebne do wykonywania mojego zawodu? Nie, wręcz przeciwnie - powiedział wówczas.