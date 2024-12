Wydawać by się mogło, że dzieci największych gwiazd są zabezpieczone finansowo do końca życia. Okazuje się jednak, że część z nich inaczej zaplanowała przyszłość pociech. Jednym zależy na tym, aby ich potomkowie byli przedsiębiorczy i sami potrafili zawalczyć o swoje miejsce w świecie, a pozostali już doskonale wiedzą, na co przeznaczą swoje pieniądze i twardo trzymają się swojego postanowienia. Oto, co zrobią z fortuną.

REKLAMA

Zobacz wideo Kwiat Jabłoni o współpracach z największymi gwiazdami. "Nas też zapraszają"

Gordon Ramsey nie przekaże dzieciom majątku. Sting przepuści fortunę na przyjemności

Jak przekazał portal justjared.pl, majątek Gordona Ramsaya wynosi 220 milionów dolarów. Choć mężczyzna jest ojcem pięciorga dzieci, zdecydował, że nie przekaże im fortuny. Jak się okazuje, decyzję wcześniej skonsultował z żoną. "Majątek definitywnie nie trafi do nich. To po prostu po to, aby ich nie rozpieszczać. Jedyna rzecz, na którą się zgodziłem z Taną, to 25 proc. zaliczki na mieszkanie, ale nie całe. Moja 15-letnia kariera w Stanach Zjednoczonych przyniosła mi olbrzymie szczęście i fortunę. Szanuję wszystko, co zdobyłem" - tłumaczył Ramsay.

Szokującą sumę miał z kolei zgromadzić Sting. Chodzi bowiem o nawet 550 milionów dolarów! Artysta jest ojcem sześciorga dzieci, ale pomiędzy nimi nie zostanie rozdzielona potężna suma. Zamiast tego Sting wraz z żoną, całą kwotę zamierza roztrwonić na własne potrzeby i przyjemności.

PRZECZYTAJ TEŻ: Majątek nowego prezesa TK. Ma sporo oszczędności, dolary, dom i saunę ogrodową

Simon Cowell, a także Ashton Kutcher i Mila Kunis, nie uwzględnią dzieci w testamentach

Najpopularniejszy juror brytyjskiego "Mam Talent", Simon Cowell, rzekomo zgromadził majątek sięgający aż 600 milionów dolarów. Rekordowa kwota zwala z nóg, jednak znany producent muzyczny nie przekaże swojemu dziewięcioletniemu synowi, Eticowi, ani grosza. Wytłumaczył się szlachetną postawą. Pieniądze przepisze na fundacje zajmujące się ochroną zwierząt. - Nie wierzę w przekazywanie majątku z pokolenia na pokolenie. Twoim dziedzictwem powinno być to, że dałeś dzieciom wystarczająco dużo możliwości, aby mogły się rozwijać, poświęciłeś im swój czas i nauczyłeś ich tego, co wiesz - wyjaśnił podjętą decyzję. Podobne plany mają Ashton Kutcher i Mila Kunis. Para postanowiła, że ich dwójka dzieci nie zobaczy majątku rodziców na kontach bankowych. - Ostatecznie przekażemy nasze pieniądze na cele charytatywne i różne rzeczy. Moje dzieci prowadzą naprawdę uprzywilejowane życie, nawet o tym nie wiedzą. (...) Jeśli chcą założyć firmę i mają dobry biznesowy plan, zainwestuję w to, ale nie dostaną funduszy powierniczych - powiedział Kutcher w podcaście "Armchair Expert". Co o tym sądzicie? Dajcie znać w sondzie poniżej.