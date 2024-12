W ostatnich dniach do mediów docierają niepokojące wieści o złym stanie zdrowia Beaty Kozidrak. Piosenkarka miała trafić do jednego z lubelskich szpitali. Z kolei menadżement artystki odwołał jej wszystkie koncerty, w tym serię świątecznych występów, sylwestra w jednym z warszawskich hoteli i walentynkowy koncert Bajmu. Kozidrak zadebiutowała z Bajmem w 1978 roku, ale wciąż jest na topie. Najlepiej świadczą o tym najnowsze doniesienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Kozidrak planuje ślub? Zabrała głos

Beata Kozidrak wciąż na topie. Wyniki najnowszego rankingu Google mówią same za siebie

Kariera Beaty Kozidrak i Bajmu to prawdziwy fenomen na polskiej scenie muzycznej. Pomimo że są aktywni od ponad 40 lat, wciąż kolejne pokolenia fanów chcą przychodzić na ich koncerty. Najlepiej świadczy o tym zestawienie opublikowane przez Google. Wynika z niego, że Kozidrak trafiła do top10 najczęściej wyszukiwanych fraz w kategorii koncertowej w 2024 roku. Na pierwszym miejscu uplasowała się Taylor Swift, która w mijającym roku zagrała w Warszawie aż trzy koncerty. Na kolejnych miejscach znaleźli się m.in. Imagine Dragons, Billie Eilish, Adele i Metallica. Co ciekawe w top10 Google znalazło się trzech polskich artystów: Young Leosia (3. miejsce), Dawid Podsiadło (7. miejsce) i Beata Kozidrak (10. miejsce). Trzeba przyznać, że po tylu latach spędzonych na scenie to nie lada wyczyn.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Niepokojące doniesienia o stanie zdrowia Kozidrak. "Objawy trudne do zlekceważenia"

Niepokojące doniesienia o zdrowiu Beaty Kozidrak. "Bóle brzucha, uniemożliwiające poruszanie się"

Fani są jednak zaniepokojeni najnowszymi doniesieniami na temat zdrowia artystki. Nie wiadomo, co dokładnie dolega Beacie i kiedy wróci na scenę. Choroba miała ją zaatakować nagle. Kozidrak przebywała za granicą, gdzie kręciła zdjęcia do swojego najnowszego teledysku "Kochaj mnie znów". Po powrocie do kraju zaczęła odczuwać silne bóle brzucha. - Niestety, po powrocie do Polski pojawiły się objawy trudne do zlekceważenia. Bóle brzucha, uniemożliwiające poruszanie się. Dlatego córki Beatki zadzwoniły po lekarza. Beata jest w szpitalu, pod opieką wspaniałych fachowców - przekazał informator portalu "Świat Gwiazd".