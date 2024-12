Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. To dobra okazja, aby ucieszyć pracowników symbolicznymi podarunkami. W taki sposób myśli wielu pracodawców, którzy przygotowują świąteczne paczki. Pracownicy różnych firm nagrywają materiały do mediów społecznościowych, gdzie chwalą się podarunkami. Co otrzymały osoby zatrudnione w Action?

Pracownicy Action również otrzymali paczki świąteczne. To znalazło się w środku

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie pracownicy firmy Action. Użytkowniczka @big.small.world na TikToku pokazała zawartość paczki, którą dostała od pracodawcy na święta Bożego Narodzenia. Większość podarunków była w podobnym opakowaniu. Przede wszystkim w środku nie zabrakło jedzenia. Pojawiło się mnóstwo słodkich produktów, jak np. cukierki, gorąca czekolada, ciastka, jak i słonych, np. różnego rodzaju sosy i chrupki. Oprócz tego pracownica dostała też czapkę zimową i koc. Wśród pozostałych rzeczy można wyróżnić deskę do krojenia, przybory do łazienki i świeczkę. "Ale mega!", "Kurde, zazdroszczę", "Fajnie, że są przydasie do domu, a nie same słodycze", "Liczy się gest i pamięć o pracownikach. Ja ucieszyłabym się z takiej paczki. Inni figę z makiem dostają" - czytamy w komentarzach. Jak oceniacie?

Prezenty od pracodawców otrzymali też pracownicy innych sklepów. Kto dostał najlepszy podarunek?

W sieci pojawiło się nagranie jednej z internautek, która pokazywała, co otrzymała w paczce świątecznej jako pracownica Biedronki. Dostała między innymi przyprawy do piernika, ciasteczek korzennych, barszczu, ryb, bigosu, rosołu i wiele innych. Oprócz nich dołączono między innymi goździki, dwa opakowania cynamonu i imbir. Nie można pominąć również jednego z głównych elementów, czyli patelni. Jakiś czas później pracownica Lidla pokazała, co znajduje się w prezencie dla dziecka. Wyznała w mediach społecznościowych, że była to wersja dla chłopca w wieku 0-2 lata. Wszystko zostało zapakowane w kolorowym pudełku. W środku znajdowały się: maskotka z popularnej bajki, książeczka rozwojowa, klocki, tablica interaktywna oraz lampka w kształcie żółwia.