Darek Stolarz z programów Szelągowskiej pokazał żonę. Fani oniemieli z zachwytu

Dariusz Wardziak, znany szerzej jako "Darek Stolarz", jest ulubieńcem telewidzów. Bez niego produkcje o tematyce remontowej nie miałyby już sensu - jego pogodna osobowość i zabawne dialogi z Dorotą Szelągowską na dobre wpisały się w formułę programów takich jak "Dorota was urządzi" i "Totalne remonty Szelągowskiej". Jego urok zdobył serca nie tylko widzów. W sieci pochwalił się zdjęciem żony.

"Darek Stolarz" pokazał żonę. Fani zachwyceni: "Piękną ma pan żonę"

Choć życie prywatne Dariusza Wardziaka, znanego stolarza z programów Doroty Szelągowskiej nie jest powszechnie znane, to chętnie dzieli się jego kulisami w swoich mediach społecznościowych. Jego konto na Instagramie obserwuje już całkiem spora publiczność. Znany stolarz do tej pory uzbierał ponad 190 tys. stałych widzów, którzy chętnie śledzą jego około-stolarskie poczynania. Teraz na jego profilu króluje tematyka świąteczna - Wardziak pokazuje, jak zrobić skrzata świątecznego i inne ozdoby bożonarodzeniowe. To jednak nie wszystko. Dariusz do zdjęć chętnie pozuje ze swoją żoną, Katarzyną. Z internautami dzieli się ujęciami ze wspólnych podróży z ukochaną, a także ze spontanicznych wypadów. Para od razu wzbudziła sympatię internautów. "Piękną ma pan żonę", "Jacy piękni i wyjściowi", "Śliczna para" - pisali pod postem. Zdjęcia znajdziesz w naszej galerii.

Dariusz Wardziak od remontów Szelągowskiej stał się gwiazdą. Ma swój program

Dariusz Wardziak do tej pory razem z resztą ekipy remontowej zmieniał nie do poznania mieszkania zgłaszających się do formatów Szelągowskiej uczestników. Chętnie oglądane przez widzów metamorfozy wnętrz producenci urozmaicili zabawnymi wstawkami, gdzie Szelągowska niejednokrotnie przekomarza się ze słynnym Darkiem. Widzów od razu ujął nie tylko urok osobisty stolarza, ale i jego tryskający optymizm. Od jakiegoś czasu prowadzi także swój własny program "Darek solo", w którym dokonuje przemian wnętrz. Jednak jego fani mogą go także śledzić na Youtube. Najpopularniejszy w Polsce stolarz przekonuje tam w myśl słynnego powiedzenia, że "dla chcącego nic trudnego". Pod szyldem "zrób to sam", pokazuje, jak własnoręcznie zrobić stelaż do hamaka, stolik z plastra drewna, a nawet leżankę ogrodową.

Jakiś czas temu media obiegła informacja o tym, że słynny stolarz rozstaje się ze stacją TVN i już wkrótce będzie go można oglądać w Polsacie, gdzie dołączy do ekipy programu "Nasz nowy dom".