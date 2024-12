Żona Kraśki oficjalnie to potwierdziła! "Nawet nie potrafię tego wyrazić!"

Karolina Ferenstein-Kraśko wiedzie życie pełne pasji. Jedną z nich są konie - żona Piotra Kraśki uwielbia kontakt ze zwierzętami i naturą. Rodzina Ferensteinów posiada stadninę w Gałkowie, w której organizowane są eventy z udziałem celebrytów i nie tylko. Teraz żona prezentera przekazała wieści dotyczące świata jeździeckiego. Zobaczcie sami.

Karolina Ferenstein-Kraśko z dobrym newsem. Czekała na ten moment 17 lat

Żona Kraśki jest w ogromnej euforii - chodzi o jej powrót do zawodów jeździeckich, które są autoryzowane przez Międzynarodową Federację Jeździecką. Całą sytuację opisała na Instagramie. "Ostatnią Cavaliadę jechałam 17 lat temu z Kostkiem pod sercem, teraz rywalizuje z nim na parkurze. To jest taki tajfun uczuć, że nawet nie potrafię tego wyrazić!" - napisała Ferenstein-Kraśko. "Diamond Z, który jest również mojej hodowli i pierwszy raz startował w tej rangi zawodach, pięknie pokazał się na Cavaliadzie zaliczając bezbłędny przejazd w Rundzie Młodych Koni CSI!" - dodała żona Kraśki. Do wpisu dołączyła pamiątkowy filmik, na którym przeskakuje z koniem przeszkody. Pod tym wpisem znajdziemy wiele ciepłych słów. "Wow, ale jesteś wspaniała", "Ogromne brawa i podziw" - czytamy. Do gratulacji dołączyły się dwie zaprzyjaźnione celebrytki - Kinga Rusin i Agnieszka Woźniak-Starak. O ich znajomości z żoną Kraśki wiadomo od lat.

Piotr Kraśko zaznał szczęścia u boku Karoliny Ferenstein-Kraśki. Zdaniem Kingi Rusin był łamaczem serc

Przypadek prezentera, jego żony i Kingi Rusin jest dowodem na to, że przyjaźń w show-biznesie istnieje. Była prowadząca "Dzień dobry TVN" ma przyjacielskie relacje z małżeństwem. Rusin chętnie udzielała wywiadów dotyczących Kraśki i odwrotnie. W jednym z nich wspomniała o tym, że prezenter nie narzekał na brak powodzenia u kobiet. - Piotrek przechodził korytarzem i łamał serca wszystkim kobietom. Miał zawsze dużo wielbicielek, był kochliwy i romantyczny. Nie ma lepszej osoby, która ucieleśniałaby powiedzenie "cicha woda brzegi rwie". On jest bardzo skryty. Rzadko, ale jednak Piotr radził się mnie w sprawach sercowych - zdradziła przed laty Rusin w "Dzień dobry TVN".