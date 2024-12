Kim jest Renata Kellnerova? Spekulowano, że ma kupić TVN

Już w sierpniu tego roku "Financial Times" donosił, że TVN może zostać sprzedany. "Amerykański właściciel TVN, koncern Warner Bros. Discovery, ma gigantyczne problemy. Mówiąc wprost: TVN trafi pod młotek" - pisał "Newsweek". W temacie przejęcia grupy medialnej spekulowano o dwóch możliwych opcjach. - Pierwsza to zakup przez czeską miliarderkę panią Renatę Kellnerovą, wdowę po najbogatszym Czechu. Jej fundusz inwestycyjny jest obecny kapitałowo na przykład w InPoście Rafała Brzoski. Drugie rozwiązanie to węgierska telewizja TV2, która jest powiązana z Viktorem Orbanem - mówił Andrzej Stankiewicz w najnowszym wydaniu "Stanu Wyjątkowego" w Onecie. Już wszystko jasne. Stacje telewizyjne będą chronione przez rząd. "TVN i Polsat zostaną umieszczone w wykazie firm strategicznych, które podlegają ochronie na przykład przed agresywnym i niebezpiecznym z punktu widzenia interesów państwa polskiego przejęciem" - powiedział w środę 11 grudnia na konferencji prasowej Donald Tusk. Co wiadomo o kobiecie, która mogłaby kupić TVN? Niedawno musiała zmierzyć się z tragedią w życiu prywatnym.

Kim jest Renata Kellnerova?

Renata Kellnerova ma 57 lat. W 1995 roku wyszła za mąż za przedsiębiorcę i założyciela spółki PPF, Petra Kellnera. Para doczekała się trzech córek. Najstarsza z rodzeństwa, Anna Kellner, jest znaną czeską zawodniczką olimpijską w skokach przez przeszkody. Renata Kellnerova wychowuje także syna Petra Kellnera z poprzedniego związku z nieżyjącą już pierwszą małżonką. Trzy lata temu musiała zmierzyć się z niewyobrażalną tragedią. Na skutek katastrofy helikoptera na Alasce 27 marca 2021 roku zginął jej mąż. W wyniku postępowania spadkowego kobieta przejęła kontrolę nad jego biznesem. Stoi na czele spółki PPF Group, która jest warta 44 miliardy euro. Czeski konglomerat specjalizuje się w dziedzinie usług finansowych, medialnych, telekomunikacji, biotechnologii, nieruchomości oraz inżynierii mechanicznej.

Kellnerova jest najbogatszą kobietą w Czechach i w Europie Środkowo-Wschodniej. "Forbes" w grudniu tego roku wycenił jej majątek na 18 mld dolarów. Według rankingu z 2024 zajęła 104. miejsce na światowej liście miliarderów. Bizneswoman prowadzi interesy w Czechach, Wielkiej Brytanii, Francji, Chinach i w Polsce - jest udziałowczynią spółki InPost. Oprócz tego jest założycielką oraz prezesem zarządu Fundacji Rodziny Kellnerów.

Po śmierci męża Kellnerova została właścicielem kapitału PPF Group

Grupa PPF zatrudnia 61 tys. pracowników oraz prowadzi działalność w 25 krajach. Kellnerova koncentruje się na rynkach europejskich, wycofując się z inwestowania w Azji. "Głównym celem naszej działalności w ciągu ostatnich trzech lat był ruch na zachód" - mówiła bizneswoman w rozmowie z mediami. "Zrozumiałam, że mam bardzo osobisty związek z PPF. Moim zadaniem jest przygotować nasze dzieci, tak by mogły one pewnego dnia przejąć przywództwo nad grupą" – dodała Kellnerova.