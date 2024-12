Marianna Schreiber na nowo układa życie uczuciowe, ponownie z politykiem związanym z Prawem i Sprawiedliwością. Mimo że nie ma jeszcze rozwodu z Łukaszem Schreiberem, zbliżyła się do Przemysława Czarneckiego. Niektórzy komentujący wypominają celebrytce, że związała się z innym mężczyzną jeszcze przed rozwodem z mężem. Ta jednak przekonuje, że nie współżyje z partnerem. "Nie ma innego wyjścia w tej sytuacji, aż do zamknięcia spraw" - pisała. Nową relację zawodniczki Fame MMA i syna Ryszarda Czarneckiego skomentował nie kto inny, jak Kuba Wojewódzki. Zrobił to w typowym dla siebie stylu.

Wojewódzki o relacji Marianny Schreiber i Przemysława Czarneckiego. Pisze o ich stosunkach

Marianna Schreiber swego czasu pojawiła się w programie samozwańczego króla TVN. Z kanapy przekonywała, że nie miała pojęcia o rozstaniu z mężem, o czym ponoć dowiedziała się z mediów. Przy okazji dodała, że "czuje się przegrywem". Pozbierała się jednak po głośnym rozstaniu z ojcem jej córki i nie zamknęła się na miłość. Odnalazła ją w ramionach Przemysława Czarneckiego, który ma żonę i podobnie jak ona jest przed rozwodem. Schreiber od kiedy potwierdziła relację z synem Ryszarda Czarneckiego, chętniej mówi o kulisach związku. Nie ukrywa, że do czasu rozwodu rezygnują z bliskości fizycznej. "Gdyby nie akceptował tych warunków, to by szukał kogoś innego, nie poświęcał czasu mnie. Najwidoczniej to mu odpowiada... Ja nigdy rozwodu kościelnego nie będę brała" - zadeklarowała celebrytka.

Zdaje się, że ich relacja zaskoczyła nie tylko fanów Marianny, ale i Kubę Wojewódzkiego. Ten w swoim felietonie dla "Polityki" nawiązał do nowego związku celebrytki i zgryźliwie go podsumował. "Nowa power couple w show-biznesie. To Marianna Schreiber i syn Ryszarda Czarneckiego, Przemysław" - zaczął.

Para postanowiła żyć w białym związku. Czyli takim, w którym mają stosunki wyłącznie z mediami

- napisał. Czyżby tym samym chciał coś zasugerować? Nie jest tajemnicą, że Mariannie zależy na medialnym zainteresowaniu i od lat próbowała przebić się do show-biznesu. Na koncie ma występ w "Top Model". Wyszło na jaw, że zgłosiła się do programu bez uprzedzenia męża.

Marianna Schreiber przeszła ogromną metamorfozę. Wyliczyła poprawki w urodzie

Celebrytka nie przypomina siebie sprzed udziału w "Top Model". Zainwestowała nie tylko w nowy nos. Poddała się również operacji powiek. Zrezygnowała z solarium, które zniszczyło jej skórę i zadbała o odpowiednią pielęgnację skóry. Korzysta również z botoksu. Ukochana Przemysława Czarneckiego podkreśliła też, że nie miała operacji biustu, ale nie wyklucza, że wkrótce ją zrobi. Zdjęcia sprzed i po metamorfozie znajdziecie tutaj.