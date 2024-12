Filip Gurłacz mówi o nawróceniu: Imponuje mi postać Maryi

Uzależnienia w show-biznesie to dość często przewijający się motyw. Wielokrotnie o swoim problemie z alkoholem i używkami mówił publicznie Misiek Koterski, który od dziesięciu lat jest już czysty i nie sięga po używki. Aktor podkreśla w licznych wywiadach, że nigdy wcześniej nie był tak szczęśliwy. Koterski dużą część swojej przemiany zawdzięcza wierze. Nie on jeden właśnie w ten sposób odnalazł swoją drogę, która pomogła mu wyjść z nałogu. Ostatnio o swoich problemach opowiedział Filip Gurłacz, aktor znany z takich produkcji jak "Miasto 44", czy "Wataha". Aktor również był uzależniony od alkoholu i innych używek i wyszedł z nałogu m.in. dzięki pomocy szwagra oraz wierze.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazda lat 90. jest poważnie chora. Wykryto u niej stwardnienie rozsiane [WYWIAD PLOTKA]

Filip Gurłacz mówi o moralnym upadku. "Kłamałem na potęgę. Cierpieli moi bliscy"

Filip Gurłacz wziął ostatnio udział w wywiadzie na kanale "Moc w słabości" w serwisie YouTube. Aktor przyznał, że przez swoje kłamstwa i pychę doprowadził się do fizycznego i moralnego upadku. Podkreślił, że miało to miejsce w 2020 roku. Był wtedy uzależniony od alkoholu i innych używek. Pojawiły się także myśli samobójcze.

Kłamałem na potęgę (…). Cierpieli na tym moi bliscy. Tego dnia upadłem na ziemię w kuchni – nie jadłem, nie piłem, nie spałem, nie chodziłem do toalety, nie kąpałem się, nie sprzątałem domu. Wyłem i piłem wódkę

- wyznał. W najtrudniejszym momencie pomocną dłoń wyciągnął do niego szwagier. Kiedy leżałem, nie modliłem się. Zadzwonił do mnie szwagier, odebrałem i nie zapomnę tego jego spokoju. Powiedział do mnie: wstań, na dole czeka taksówka" - wyznał Gurłacz. Taksówka zawiozła go pod kościół dominikanów na warszawskim Służewie. Aktor się wyspowiadał i zalecono mu powstrzymanie się od samobójczych myśli. Kiedy wrócił do domu, mimo wcześniejszych problemów ze snem przespał ponad dziesięć godzin, a kiedy wstał, sięgnął po różaniec.

I tu się stało coś, przez co jestem tutaj i trwam. Wstałem, wziąłem ten różaniec, poszedłem do kuchni, odpaliłem YouTube jakiegoś księdza i zmówiłem z nim różaniec

- wyznał Gurłacz.

ZOBACZ TEŻ: Odmieniona Paulla w "DDTVN". Ma za sobą trudne chwile: Nie jest wstydem o tym mówić

Filip Gurłacz przeszedł nawrócenie, ale nie mów o tym głośno. "Imponuje mi postać Maryi"

Filip Gurlacz przyznaje, że nie lubi afiszować się ze swoją wiarą i nie ma potrzeby dzielenia się swoim świadectwem z innymi. Podkreślił, że nie ma pewności, czy jest to dobre zarówno dla wierzących, jak i ludzi, którzy nie wierzą.

Imponuje mi postać Maryi, która wszystko rozeznawała w ciszy, w sercu

i ja też staram się nie wychylać ze swoim świadectwem, staram się nie wychylać na afisze z tym – to jest moja historia, którą się mogę podzielić" - podsumował.

ZOBACZ TEŻ: Misiek Koterski jest trzeźwy od dziesięciu lat. Takiego gestu się nie spodziewał

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222; Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111; Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim. Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.