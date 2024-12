Gala TikToka. Doda zaskoczyła klasyką. Blanka zaszalała ze spodniami

TikTok wyróżnia polskich twórców. Na 10 grudnia zaplanowano galę TikTok Awards, podczas której zostaną wręczone statuetki dla posiadaczy kont platformy, które zostały najbardziej docenione przez jej użytkowników. Wśród nominowanych znaleźli się m.in. Doda, Blanka Stajkow, Rozkoszny, Julia Żugaj czy Sara James.

Gwiazdy na gali wręczenia nagród TikToka

Blanka Stajkow na wydarzenie wybrała casualową stylizację. Wokalistka zaprezentowała się w jasnym topie bez ramiączek ozdobionym szeroką klamrą. Uwagę przyciągały jej spodnie - szerokie bojówki w biało-czarne wzory. Blanka dopełniła całość kowbojskim kapeluszem i jasnymi butami w szpic na obcasie. Doda, która lubi eksperymentować z wizerunkiem i często pojawia się w kolorowych i odważnych kreacjach, tym razem postawiła na klasykę. Gwiazda zdecydowała się na czarny total look, na który składał się podkreślający figurę kombinezon. Wokalistka rozpuściła włosy i dopełniła stylizację subtelną biżuterią. Sara James na galę TikToka również wybrała czerń, ale w zupełnie innym wydaniu. Zaprezentowała się w bluzce z ozdobnymi szwami i dużą klamrą, do której dopasowała szerokie spodnie. Zdjęcia gwiazd znajdziecie w galerii na górze strony.

Żurnalista zripostował Dodę

Ostatnio Doda udzieliła wywiadu Żurnaliście, w którym została zapytana o początki kariery i jej dawny wizerunek, który kojarzył się w dużej mierze z seksapilem. Wokalistka przyznała, że tak naprawdę jest wstydliwą i konserwatywną osobą. - Nigdy w życiu nie grałam w butelkę. Nigdy nie całowałam się z obcym chłopakiem. (...) np. nigdy w życiu nie miałam przygodnego seksu - mówiła gwiazda. Prowadzący wywiad bardzo szybko odpowiedział jej ripostą i przypomniał o okładkach magazynów, na których pojawiła się przed laty. - Mówisz, że jesteś wstydliwa, ale tak: cztery razy pozowałaś do "CKM" - 2003, 2004, 2005, 2006 oraz dwukrotnie do polskiej edycji "Playboya" - 2005, 2007 - odparł. To zresztą nie wszystko. W tej samej rozmowie Doda ujawniła także, jaką stawkę udało jej się na jedną z okładek. Okazuje się, że otrzymała za nią 300 tys. zł. - Wynegocjowałam sobie stawkę, za którą kupiłam sobie Porsche - powiedziała w rozmowie z Żurnalistą.