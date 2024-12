Wielkimi krokami zbliżają się w Polsce wybory prezydenckie. Nie ogłoszono jeszcze dokładnej daty, jednak wszystko wskazuje na to, że odbędą się one w maju. Większość partii przedstawiła już swoich reprezentantów. Wiadomo m.in., że z ramienia KO startował będzie Rafał Trzaskowski, a PiS popiera Karola Nawrockiego. Do startu w wyborach szykuje się także Szymon Hołownia reprezentujący partię Polska 2050. Kwestia ostatnich działań politycznych marszałka Sejmu mocno wzburzyła jedną z widzek "Szkła kontaktowego".

Widzka "Szkła kontaktowego" nazwała Szymona Hołownię "fałszywym"

"Szkło kontaktowe" w TVN24 nadawane jest na żywo, a nieodłączną częścią programu są telefony od widzów, którzy na bieżącą mogą dzwonić do telewizyjnego studia. W odcinku w poniedziałek 9 grudnia do "Szkła kontaktowego" dodzwoniła się kobieta, która postanowiła poruszyć temat kampanii prezydenckich. Widzka w samych superlatywach wypowiadała się o Rafale Trzaskowskim. - Było to piękne widowisko na wysokim poziomie, a pan Trzaskowski okazał się dalej inteligentnym, mądrym, wyważonym człowiekiem - stwierdziła na antenie. Tego samego nie zdecydowała się powiedzieć jednak o Szymonie Hołowni. Widzka "Szkła kontaktowego" nie ukrywała, że jest zawiedziona jego posunięciami.

Niestety, jak na początku działalności był dla mnie rzeczywiście wartościowym człowiekiem, tak później okazał się fałszywy

- stwierdziła. - Powinien również jak cała koalicja działać i tak również się trzymać - dodała na wizji. - Nie wiem, czy to była kampania, czy występ pana przedstawiciela PiS-u, który się pokazuje tak, żeby był później wybrany na jakiegoś mistrza w sporcie? - podsumowała wypowiedź.

Aleksandra Konieczna otwarcie skrytykowała działania Szymona Hołowni

Nie tylko anonimowe osoby w ostatnim czasie otwarcie krytykują posunięcia Szymona Hołowni. Na ten temat wypowiedziała się ostatnio aktorka Aleksandra Konieczna w rozmowie z Plejadą. Stwierdziła, że polityk ją rozczarował. - On sobie strzelił w kolano tym, że tak długo zwlekał z zajęciem się naprawdę ważnymi sprawami. W sejmowej zamrażarce umieścił kwestię aborcji i jeszcze tak paskudnie pląsał, broniąc swojego stanowiska. A przecież opozycja wygrała te wybory dzięki kobietom i młodym ludziom - mówiła aktorka.