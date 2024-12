Małgorzata Ostrowska-Królikowska jest babcią czwórki wnucząt - Józefa, Vincenta, potomka Julii Królikowskiej oraz najmłodszej z nich Jadwigi, córki Antoniego Królikowskiego i Izabeli Banaś, która niedawno przyszła na świat. Aktorka uwielbia opiekować się wnukami, co udowodniła podczas ostatniego wyjścia.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska na wycieczce z wnukiem. Co za pomysł

Gwiazda "Klanu" postanowiła zabrać wnuka Józefa na wycieczkę. To syn Janka Królikowskiego i Joanny Jarmołowicz, który ma bardzo dobry kontakt z babcią. Z InstaStories Ostrowskiej-Królikowskiej możemy dowiedzieć się, że aktorka zabrała młodzieńca do fabryki czekolady, cieszącej się dużą popularnością wśród maluchów. Wnuk z podziwem przyglądał się atrakcjom. Józef był zachwycony czekoladowymi figurkami i nietypowymi budowlami. Słuchał poza tym historii o powstaniu fabryki i produkcji słynnej czekolady. ""Słodka" wycieczka rodzinna" - podsumowała Małgorzata Ostrowska-Królikowska na InstaStories.

Ciekawa historia firmy, słodka zabawa i cudowna przewodniczka

- dodała zachwycona aktorka.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska walczy w sądzie z Joanną Opozdą. Za nimi kolejna rozprawa

Nie we wszystkich relacjach z wnukami w życiu Małgorzaty Ostrowskiej -Królikowskiej panuje taka idylla. Aktorka od dłuższego czasu walczy z Joanną Opozdą o prawo do regularnych odwiedzin wnuka Vincenta. Co ciekawe, niedawno Opozda stwierdziła, że wcale nie zabrania teściowej spotykania się z dzieckiem. "Publicznie próbuje kreować się na troskliwą babcię, podczas gdy prywatnie przez dwa lata nie wykazywała żadnej inicjatywy, by się z nim spotkać" - napisała w oświadczeniu. Niedawno odbyła się w sądzie kolejna rozprawa. Tuż po jej zakończeniu Joanna Opozda opublikowała w sieci kolejne oświadczenie. "Moim marzeniem jest, żeby moje dziecko dorastało wśród wartości, które są bliskie mojemu sercu. Chcę dla niego spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Dlatego działam tak, a nie inaczej. Posiadam wiedzę, o której nie macie pojęcia, więc komentarze ludzi, którzy nie wiedzą, z czym się mierze, zupełnie mnie nie ruszają. Chciałabym też podziękować, za piękne wiadomości, które do mnie wysyłacie i jestem wam za to wdzięczna" - napisała. Więcej przeczytasz tutaj: Jest oświadczenie Opozdy po rozprawie z byłą teściową. Pisze o nowych dowodach