Tomasz Jakubiak nie żyje. Miał 41 lat

Tomasz Jakubiak zmarł po kilku miesiącach zmagania z nowotworem. Kucharz zachorował na raka dwunastnicy, który jest dość rzadki. W Polsce takich przypadków jest około 200 rocznie. Jakubiak zrobił badania po tym, jak zauważył u siebie silne bóle brzucha. Niestety było już za późno, a komórki nowotworowe zaatakowały jelito cienkie. Niedługo później kucharz mocno schudł. Choroba sprawiła, że w bardzo krótkim czasie ubyło mu 35 kg. Pod koniec nie mógł jeść, odżywiając się pozajelitowo. Jego stan szybko ulegał pogorszeniu.

Tomasz Jakubiak nie żyje. Pod koniec otwarcie mówił o tym, jak jest źle

Smutna informacja o śmierci kucharza pojawiła się na jego profilu na Instagramie i w błyskawicznym tempie obiegła media społecznościowe.

Z ogromnym bólem informujemy, że odszedł Tomek Jakubiak - ukochany Tata, Mąż, Kucharz i Człowiek, którego serce biło dla innych — w domu, przy stole, w codzienności

- przekazano. "Jego odejście zostawiło pustkę, której nie da się opisać słowami. Rodzina prosi o pełne uszanowanie prywatności i spokoju w tym niezwykle trudnym czasie".

Hołd kucharzowi złożyła nie tylko produkcja "MasterChef Nastolatki" i stacja TVN. Tomasza Jakubiaka we wzruszających słowach pożegnał również Michel Moran, Dorota Szelągowska, Magda Gessler i Patrycja Markowska.

Odkąd zachorował, Jakubiak postanowił nie upiększać rzeczywistości. Zwracał się do fanów na Instagramie, szczerze mówiąc, jak jest. A od dawna było nieciekawie, o czym opowiedział m.in. w "Dzień dobry TVN". Był to jeden z jego ostatnich wywiadów. Wyznał wówczas, że bywały momenty podczas leczenia, kiedy on sam i rodzina myśleli, że umiera. Tak było trzy razy. Leżał na podłodze bez sił. - Miałem ciśnienie 30, czy nawet 20 parę, w ogóle to wszystko spadało. Ciało na pysk, miałem drgawki, już w ogóle nikt nie wiedział, co ma ze mną zrobić.

Zdjąłem z siebie wszystko, stwierdziłem już, że po prostu nie ma już żadnego wstydu

- powiedział w programie. Przyznał, że jego stan mocno się pogorszył i ma już przerzuty do kości, gdzie narosły guzy. Również żona Tomasza Jakubiaka nie koloryzowała jego stanu zdrowia. Pod koniec życia kucharz przyjmował środki przeciwbólowe w zastrzyku co cztery godziny. - Jest tak sobie. Ma napady bólu, szybciej się męczy. Każda rzecz jest dużym wysiłkiem - mówiła Anastazja Jakubiak w programie. Po kilku miesiącach leczenia w Warszawie kucharz wraz z rodziną przeniósł się do Izraela, by tam podjąć leczenie ostatniej szansy. Po powrocie do Polski podziękował wszystkim za wsparcie w krótkim wywiadzie dla TVN. Wyznał, że największą motywacją do walki są dla niego żona i syn. Niestety choroba była na tyle zaawansowana, że nie przeżył.

Tomasz Jakubiak zmotywował do pomocy tysiące osób

Tomasz Jakubiak najbardziej zasłynął z telewizyjnych programów kulinarnych. Widzowie pokochali go za rolę jurora w "Masterchefie", "Masterchefie Juniorze" i w końcu "Masterchefie Nastolatki". W ostatnim czasie prowadził także program o gotowaniu na kanale Kuchnia+ Domo. Kiedy stan Tomasza Jakubiaka stał się poważny, ogłosił w mediach społecznościowych zbiórkę na leczenie. Ale nie tylko fani zaangażowali się w pomoc. Kucharze i osoby z show-biznesu zorganizowali akcję "Kucharze pomagają Tomkowi Jakubiakowi", gdzie udział wzięli także jego koledzy z planu "Masterchefa" Anna Starmach i Michel Moran. Podczas leczenia Jakubiaka w Izraelu na samej internetowej zbiórce udało się zebrać ponad 1,5 mln zł.