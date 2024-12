Tomasz Jakubiak we wrześniu ujawnił, że choruje na nowotwór. Kucharz postanowił uruchomić zbiórkę na kosztowne leczenie, a także nie krył wzruszenia, gdy organizowano dla niego kolację charytatywną. Dzięki nagłośnieniu sprawy przez osoby z branży oraz media, Jakubiak mógł skorzystać z drogiego leczenia. Przy okazji dowiedzieliśmy się, z czym dokładnie przyszło mu się zmagać.

Tomasz Jakubiak zaczął odczuwać zmęczenie przy prostych czynnościach. Oto niepokojące objawy

Kucharz zmaga się z rakiem jelita cienkiego oraz jego pierwszym odcinkiem - dwunastnicą. To narząd sąsiadujący z żołądkiem, trzustką i wątrobą. Na początku rozwijania się nowotworu nie widać jego oznak. Jakubiak z czasem drastycznie schudł. To jednak nie jest jedyny objaw choroby. - Duże napady bólu już ma, szybciej się męczy, jest mniej sprawny mobilnie. Każda rzecz jest dla niego dużym wysiłkiem, łącznie z myciem się już, no jest trudno. Nie mówiliśmy o tym jeszcze nigdy, ale ten stan zdrowia, on się mocno pogorszył - tak o symptomach mówiła żona kucharza dla TVN. Jakubiak zaczął na początku odczuwać silne bóle brzucha, które bardzo go zmartwiły. Pozostałe objawy, jakie mogą pojawić się przy tym nowotworze to wymioty, anemia, krwawienie oraz nudności. Warto zaznaczyć, że nowotwór dwunastnicy jest diagnozowany bardzo rzadko. Leczy się go operacyjnie poprzez usunięcie chorej części narządu lub za pomocą chemioterapii. Nieco więcej o dolegliwościach związanych z jelitem opowiedział gastrolog, prof. dr hab. n. med. Wojciech Marlicz w rozmowie z "WP abcZdrowie". Zaznaczył, kiedy odczuwa się niepokojące zmiany w tym obszarze i dlaczego nie są najłatwiejsze do zdiagnozowania. "Daje objawy, gdy zmiany są już w wątrobie, ale te symptomy też są bardzo specyficzne. To zwyżki ciśnienia, zaczerwienienie twarzy, duszności czy zawroty głowy. Stąd nowotwory jelita cienkiego są tak trudne do wyłapania. Objawy manifestujące się w późnej fazie choroby są dodatkowo mało specyficzne" - przekazał ekspert. "Diagnostyka jest trudna. Zmiany najlepiej są widoczne w przypadku umiejscowienia w dwunastnicy czy jelicie czczym, gdzie można je wyłapać dzięki endoskopii. Dalsze odcinki jelita cienkiego są trudno dostępne w badaniu. Drugą trudnością jest brak objawów, bardzo często choroba rozwija się po cichu, a gdy objawy się pojawią, to zmiany mogą być już zaawansowane" - przekazał. Jakubiak obecnie jest pod stałą opieką lekarzy w Izraelu. Przyznał, że bardzo doskwiera mu fakt, że nie może jeść jak dawniej.

Tomasz Jakubiak nadaje z izraelskiego szpitala. "Tylko wącham, patrzę i podziwiam"

Kucharz nie traci nadziei i poddał się leczeniu w zagranicznej klinice. Na bieżąco relacjonuje fanom swój stan. - Leczenie przebiega, jak na razie, chyba dobrze, bo chodzę, stoję na nogach, fakt faktem, że noce są ciężkie, ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że nie mogę jeść - powiedział ostatnio na Instagramie. - Przechodząc tutaj obok tych zapachów, które są wszędzie, to jest tak, jakbym sobie podcinał żyły. Normalnie chodzę z Anastazją do restauracji, bo oni normalnie jedzą, a ja siedzę przy stoliku i tylko wącham, patrzę i podziwiam. Nie jest to lekkie... - uzupełnił. Jakubiak stara się uśmiechać w sieci, ale przychodzi mu to z łatwością. Jego żona wyznała, że kucharz jest na silnych lekach przeciwbólowych. - Cały czas jest zatrzymywanie tego, żeby po prostu nie cierpiał z powodu bólu - podsumowała dla TVN.