Gabriela Muskała i Zbigniew Zamachowski są razem od 2021 roku. Początkowo relację trzymali w tajemnicy. Aktor miał żonę, Monikę Richardson, więc jego uczucie do koleżanki z planu wzbudziło wiele kontrowersji. Zakochani nie chcą już jednak ukrywać miłości i zaczęli pokazywać się razem publicznie. Ostatnio wzięli udział w branżowej imprezie.

Zamachowski i Muskała są razem. Amory na ściance

Poniedziałkowa premiera filmu "Błazny" dla obojga była ważnym wydarzeń. On bowiem zadebiutował jako kompozytor, ona wykazała się jako reżyserka i scenarzystka. W tym dniu mogli liczyć na wzajemne wsparcie, czemu dali dowód na ściance. Chętnie pozowali fotoreporterom, okazując sobie przy tym wiele czułości. Przytulali się, stali w objęciach, a także posyłali szerokie uśmiechy. A na jakie stylizacje postawili? Zbigniew Zamachowski miał ekstrawagancką marynarkę w odcieniach bordo, do tego dobrał czarną koszulkę i ciemne spodnie. Całość dopełniło sportowe obuwie. Gabriela Muskała wybrała ciemny outfit. Zjawiła się w garniturze z oversizową marynarką, kamizelką i spodniami z szerokimi nogawkami. Do tego miała połyskujące szpilki i dwa naszyjniki, w tym długie korale. Ich zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Błazny". Gwiazdy pozują na ściance

10 grudnia miała miejsce premiera światowa, a 13 grudnia film trafi do kin w Polsce. Kogo zobaczymy w obsadzie? W produkcję zaangażowano osoby, które do tej pory zbytnio nie pojawiały się w mediach. W główne role wcielają się m.in. Sebastian Dela, Justyna Litwiec czy Magdalena Dwurzyńska. Na wydarzenie zaproszono jednak gwiazdy polskiej branży filmowej. Na ściance pozowała m.in. Agnieszka Holland, Marek Siudym czy Emilia Krakowska. Ich fotki także umieściliśmy w naszej galerii. O czym w ogóle jest ta produkcja? "Błazny" to dramat, w którym studenci wydziału aktorskiego dowiadują się, że ich film dyplomowy nakręci legendarny reżyser. Doprowadza to do rywalizacji i konfliktów w grupie.