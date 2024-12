Nie da się ukryć, że koniec roku to moment podsumowań. Przyszedł zatem czas na ranking najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost". Zestawienie od ponad 30 lat przyciąga uwagę czytelników. Jeszcze niedawno mogliśmy poznać ranking "50 najbogatszych Polek". Na pierwszym miejscu znalazła się Dominika Kulczyk, z majątkiem wycenianym na ponad siedem miliardów złotych. Zaraz za nią pojawiły się Barbara Komorowska i Grażyna Kulczyk. Teraz opublikowany został wykaz "40 najbogatszych przed 40". Miejsca na podium mogą szokować.

Ranking najbogatszych Polaków przed 40. rokiem życia. Lewandowscy daleko poza podium

W rankingu "40 najbogatszych przed 40" pojawiło się mnóstwo nowych nazwisk. Aż siedem osób przed czterdziestką to miliarderzy. Co więcej, ciekawy jest fakt, że majątki najbogatszych znacznie się zmieniły. "66 mln zł, czyli aż o 14 mln zł więcej niż rok temu, trzeba było mieć, żeby w tym roku znaleźć się w gronie 40 najbogatszych przed 40" - czytamy w zestawieniu "Wprost".

Pierwsze miejsce może nieco szokować. Zajął je Sebastian Jabłoński, który jeszcze dwa lata temu nie pojawił się nawet w "setce" najbardziej zamożnych. "Jeszcze nigdy żaden z bohaterów nie wkroczył do grona najzamożniejszych ludzi w kraju z takim impetem" - napisano. Anna i Robert Lewandowscy byli dopiero na ósmym miejscu. Ich majątek został oszacowany na 723 miliony złotych. "Stan ich majątku ciągle napędza niecałe 21 mln euro, czyli ponad 80 mln zł rocznie, jakie Robert Lewandowski zarabia w Barcelonie" - czytamy. Spodziewaliście się?

Ranking najbogatszych Polaków przed 40. Kto jeszcze się w nim znalazł?

W rankingu "40 najbogatszych przed 40" pojawiło się więcej znanych gwiazd. Na dziesiątym miejscu był Marcin Gortat z kwotą 480 milionów złotych. 21. miejsce zajął Wojciech Szczęsny. Dorobił się 166 milionów złotych. "U Katalończyków jest na ostatnich miejscach listy płac z wynagrodzeniem rzędu 3 mln euro rocznie. To połowa tego, ile zarabiał w swoim wcześniejszym klubie, czyli włoskim Juventusie" - czytamy. Iga Świątek zajęła 29. miejsce (112 milionów złotych). Zaraz za nią pojawili się: Grzegorz Krychowiak (106 milionów) i Agnieszka Radwańska (104 miliony).