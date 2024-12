Ewa Rubasińska-Ianiro na prośbę Plotka przyjrzała się stylizacji nowego prezesa TK. Stylistka miała sporo zastrzeżeń do garnituru Bogdana Święczkowskiego. Wysyła go wręcz do krawca.

5 Stylistka narzeka na garnitur nowego prezesa TK. Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl