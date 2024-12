Kilka lat temu mogliśmy zobaczyć Agatę Buzek w międzynarodowym projekcie "Koliber", gdzie zagrała u boku Jasona Stathama. Zagrała również w wielu rodzimych produkcjach m.in. w "Iluzji" oraz "Moim wspaniałym życiu". Jakiś czas temu odcięła się do mediów. Dawno niewidziana gwiazda pojawiła się jednak w "Dzień dobry TVN". Została przyłapana tuż po wyjściu ze studia. Jej stylizacja zaskakuje.

Agata Buzek w niecodziennej odsłonie. Postawiła na wyraziste kolory

Agata Buzek pojawił się w "Dzień dobry TVN", by wraz z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską porozmawiać z gospodarzami programu o akcji "Wielcy Małym - artyści pomagają zwierzętom przed zimą". Aktorka stroni od mediów i woli życie w samotności. W tym przypadku zrobiła wyjątek - chodziło bowiem o działania charytatywne. Tuż po opuszczeniu budynku stacji została przyłapana przez reporterów. Buzek zdecydowała się na niecodzienną stylizację - przede wszystkim ze względu na kolory. Gwiazda wybrała czarną spódnicę, która sięgała do połowy łydek, a także grube, turkusowe rajstopy i botki. Tym, co z pewnością wyróżniało się w stroju aktorki, była kurtka z puszystego materiału w musztardowym odcieniu. Na głowie 48-latki pojawiła się wyraziście różowa czapka. Uzupełnieniem całości była fioletowa siatka na zakupy.

Agata Buzek stroni od show-biznesu. Postanowiła zaszyć się na Podlasiu

Jakiś czas temu aktorka zdecydowała się wyprowadzić ze stolicy, gdyż Warszawa była dla niej za głośna. Potrzebowała zmiany. Buzek zdecydowała się na zamieszkanie na Podlasiu, o czym opowiedziała w rozmowie z "Życiem na gorąco". "Sporo czasu spędzam w samotności. Uciekam od stresu. Od blichtru. Jestem coraz bardziej schowana. W gospodarstwie na Podlasiu ładuję swoje akumulatory. Lubię wyjść na spacer z moimi pupilami. Na odludziu nie czuję się przez nikogo obserwowana i oceniania. (...) Najbardziej relaksuje mnie robienie na drutach. Przez całą zimę robię czapki, szaliki i sprzedaję je na aukcjach dla czworonożnych przyjaciół. Lubię też malować szafki" - wyjawiła w rozmowie z tygodnikiem.