Robert Janowski oddał serce "Jaka to melodia?" już lata temu. Prezenter nie tylko prowadził format z pasją, ale i chętnie prezentował umiejętności wokalne. Gospodarz cieszył się z powrotu, zwłaszcza, że nie mógł oglądać formatu z innymi prowadzącymi. - Obejrzałem tylko pierwszy odcinek, który nastąpił po mojej kadencji. Z moją żoną Moniką chcieliśmy obejrzeć do końca, ale nie wytrzymaliśmy. Stwierdziłem, że nie chciałem na to patrzeć. Nie było mi fajnie. 20 lat to prowadziłem, nagle tego nie ma, nie będę udawał, że byłem szczęśliwy z tego powodu. Wiadomo, że czegoś było mi brak. Musiałem zorganizować się na nowo i zastanowić, co robić, a ja tam przecież spędziłem 20 lat artystycznego życia - mówił dla Jastrząb Post. Ostatnio nastąpiła jednak pewna zmiana w formacie. Co wiadomo na ten temat?

Robert Janowski i konkurencja w "Jaka to melodia?". Widzowie w szoku

W ostatnią niedzielę program nie był prowadzony przez Roberta Janowskiego, co zaskoczyło widzów formatu. Zamiast prezentera widzieliśmy Aleksandrę Radwan i Huberta Sobieckiego. Co stało się wówczas z Janowskim? Gospodarz zmienił nieco rolę - w tym odcinku prezenter wystąpił jako uczestnik teleturnieju. Janowski w pewien sposób przygotował widzów do tej zmiany. - Nie chciałbym więcej zdradzać, ale nie zagram tej roli, do której państwa przyzwyczaiłem - zapowiadał w social mediach programu. Janowski konkurował w odcinku z Jackiem Kawalcem i Wojciechem Pijanowskim. Fani Janowskiego mogą zatem spać spokojnie, ponieważ już w kolejnym wydaniu teleturnieju prezenter wróci na dawne stanowisko.

Robert Janowski ściągnął do programu kolegę. Postanowił nam się wygadać

Do formatu wrócił po przerwie nie tylko Janowski, ale i wokalista Michał Rudaś, który ma duże doświadczenie telewizyjne - od dawna śpiewa bowiem w "Tańcu z gwiazdami". Co na temat zmian zawodowych powiedział w rozmowie z nami Rudaś? - Z "Jaka to melodia" odszedłem w 2009 roku po prawie pięciu latach śpiewania w tym programie. Podjąłem wówczas taką decyzję, ponieważ byłem u progu wydania swojej debiutanckiej płyty i chciałem po pierwsze skupić się na nowej drodze artystycznej, a po drugie na budowaniu wizerunku artysty, który przemawia własnym muzycznym językiem. Na tamten moment nie widziałem możliwości połączenia wizerunkowo tych dwóch ścieżek - usłyszeliśmy. Do "Jaka to melodia?" przekonał go ponownie sam Janowski. - Gdy latem tego roku przyszła propozycja od produkcji z "Jaka to melodia?" za rekomendacją Roberta Janowskiego, pomyślałem, że jest to dla mnie idealny moment, by przypomnieć się telewizyjnej publiczności oraz dać poznać nowym odbiorcom, tym bardziej że niedawno wróciłem do publikowania autorskich utworów i jestem też u progu wydania nowej płyty - dodał Rudaś.