Irena Santor jest jedną z największych gwiazd polskiej estrady. Karierę zaczęła rozwijać jeszcze w latach 60. i wylansowała wiele przebojów, które znane są do dziś. Santor ma na koncie także niezliczone duety z innymi artystami, w tym ze Zbigniewem Wodeckim, z którym wykonała wspólnie utwór "Walc Embarras". Wokalistka wyznała, że przyjaźnili się przez wiele lat, a Wodecki był z nią zawsze bardzo szczery.

Irena Santor mogła liczyć na Zbigniewa Wodeckiego

O relacji ze Zbigniewem Wodeckim Irena Santor opowiadała w filmie dokumentalnym "Irena Santor. Magiczny krok" poświęconym jej życiu. Jak wyjawiła, w branży miała wielu przyjaciół, ale znajomość ze Zbigniewem Wodeckim była szczególna. Gwiazda podkreśliła, że "był wielkim muzykiem i artystą pod każdym względem". - Nawet pod tym względem jak przeżywał życie: kolorowo, czarownie - mówiła. Santor wyznała, że nie widywali się często. - Miałam jednak ten przywilej, że Zbyszek do mnie dzwonił. Kiedyś zadzwonił i mówi: "Cześć, Irenka". Potem spytał, co gotuję, takie przekomarzania, a potem mówi mi, że jedzie i słucha mojej piosenki - opowiadała.

Santor przyznała, że Zbigniew Wodecki nie miał problemów, aby być z nią szczerym i zdarzało mu się dosadnie wypowiadać o wykonywanych przez nią utworach. - Nie wiedział, co powiedzieć, w końcu wykrztusił: "Mogłabyś sobie ją [piosenkę - przyp. red.] darować". A ja mu na to: "A ty nie masz takich piosenek w swoim repertuarze?" - opowiadała. Dodała także, że gdy jakiś utwór się Wodeckiemu podobał, nie szczędził jej pochwał. - Komu z moich kolegów, przyjaciół chciałoby się dzwonić czy komentować to, co robię, albo dawać mi do zrozumienia, że coś robię źle albo dobre. To jest wielka towarzyska wartość. Przyjaźnie zawodowe są szczególnie ważne - zaznaczyła Irena Santor.

Irena Santor wciąż pojawia się publicznie

Irena Santor 9 grudnia tego roku kończy 90 lat. Mimo że gwiazda w 2021 roku ogłosiła zakończenie kariery, cały czas pojawia się publicznie. Pod koniec listopada wokalistka pozowała reporterom do zdjęć podczas pokazu mody Doroty Goldpoint, z którą od dawna się przyjaźni. - Moim najważniejszym osiągnięciem jest to, że przez dziesiątki lat nigdy nie brakowało mi publiczności na widowni, nigdy nie byłam artystką bezrobotną. Ciągle jeszcze towarzyszy mi uczucie, że jestem potrzebna, że do dziś mam dla kogo śpiewać. I właśnie to uważam za moje największe osiągnięcie - wyznała podczas wydarzenia Irena Santor w rozmowie ze Światem Gwiazd.