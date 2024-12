Anna Lewandowska wraz z rodziną żyją na co dzień w Barcelonie. Niedawno na antenie Polsatu przyznała, że jedną z rzeczy, której jej brakuje w Hiszpanii, jest to, że brakuje tam świątecznego klimatu. - Za tym tęsknimy bardzo. Tutaj nie czuć tych świąt. Zastanawiałam się nawet czy rozstawiać choinkę - mówiła ostatnio w "halo tu polsat". Celebrytka się jednak nie poddaje. Udała się z mężem i córkami na świąteczny jarmark. Później pokazała salon. Nie zabrakło tematycznych akcentów.

Lewandowscy poszli na jarmark. W ich domu już czuć świąteczny klimat

Jarmarki świąteczne w Polsce pojawiają się zarówno w większych, jak i mniejszych miastach. Cieszą się sporym zainteresowaniem i stały się nieodłączną tradycją, a część z nich rozstawia się już pod koniec listopada. Lewandowska narzekała na brak świątecznego klimatu w Hiszpanii, ale wybrała się wraz z rodziną na jarmark. I choć nie zobaczymy tam śniegu lecz palmy, nadal można się doskonale bawić. Na nagraniu widzimy liczne stoiska z ozdobami czy jedzeniem. W tle dostrzec można koło młyńskie. Nad jarmarkiem rozpościerały się świąteczne światełka. Klara zdecydowała się na zjedzenie precla.

Na kolejnym InstaStories możemy zobaczyć wideo z salonu Lewandowskich. Tam również nie brakuje świątecznych akcentów. Na stoliku kawowym pojawiły się urocze kubki w kształcie piernikowego domku. Na filmiku widać nagranie od Świętego Mikołaja dla córek pary, które żywo reagowały na to, co się dzieje na ekranie telewizora. Ten zawisł na przeszklonej ścianie, za którą można było zajrzeć do ogrodu Lewandowskich. Zarówno piłkarz, jak i Klara oraz Laura mieli na sobie świąteczne piżamy, a także tematyczne skarpety. Lewandowscy najwyraźniej poczuli już ten wyjątkowy klimat. W naszej galerii na górze strony znajdziecie ujęcia z jarmarku i domu pary.

U Lewandowskich pojawiła się już choinka. Jest na bogato

Choć celebrytka miała wątpliwości co do tego, czy ubrać choinkę, zdecydowała się w tym roku na ustrojenie świątecznego drzewka. Na Instagramie Lewandowskiej pojawiło się nagranie, na którym cała rodzina zajęła się ozdabianiem choinki. Napastnik FC Barcelony doskonale bawił się z córkami. Jak w tym roku wygląda drzewko w domu piłkarza i influecerki? Ozdoby na choince są koloru czerwonego, złotego i srebrnego. Szczególnie ważnym elementem są spore kokardy Oprócz nich pojawiły się też ozdoby w kształcie kwiatów. Nie można zapomnieć o bombkach w różnych rozmiarach.