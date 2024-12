Jak co roku Fundacja TVN zorganizowała akcję "Podaruj Misia", w której wzięło udział kilka polskich gwiazd. W niedzielnym wydaniu "Dzień dobry TVN" osoby ze świata show-biznesu przekonywały widzów, by dołożyli cegiełkę do szczytnego celu. Wśród osób promujących pluszaki wypatrzyliśmy m.in. Magdę Gessler, Monikę Olejnik, Agnieszkę i Piotra Głowackich czy Dawida Wolińskiego.

Gwiazdy promują akcję Fundacji TVN. Gessler jak różowa królewna. Olejnik cała w kwiatach

Niedzielny poranek w Warszawie do najcieplejszych nie należał, ale mimo to gwiazdy zawitały na zaproszenie TVN. Podczas promowania akcji charytatywnej Monika Olejnik założyła długi puchaty płaszcz w kolorowy kwiecisty wzór. Sama sprawiła sobie pluszowego misia. Z kolei Magda Gessler uświetniła wydarzenie niczym prawdziwa królowa. W długiej różowej sukni i narzuconej na wierzch puchowej kurtce w ciemniejszej malinowej barwie chętnie pozowała z przechodniami, a nawet wsiadła do sań stojących przed studiem "Dzień dobry TVN". Zresztą stacja tego dnia zadbała o imponujące dekoracje. Oprócz wspomnianych sań niczym od świętego Mikołaja rozstawiono "zaśnieżone" choinki i lampiony. W tej magicznej atmosferze zapozowali także Agnieszka i Piotr Głowaccy, którzy stali się ulubionymi gwiazdami TVN po programie "Azja Express". Aktor i jego żona przyszli do studia na luzie, w codziennych strojach. Tak samo podszedł do sprawy Łukasz Jemioł. Projektant pod wełniany płaszcz założył czerwoną bluzę z kapturem z motywem świątecznym. Z kolei jego kolega po fachu, Dawid Woliński, który też pojawił się pod studiem, wybrał casualowy szyk. Jasną koszulę w paski zestawił z elegancko zawiązanym szarym szalikiem, dżinsami i butami wizytowymi. Zajrzyjcie do naszej galerii, by przekonać się, jak prezentowały się gwiazdy.

Akcja "Podaruj Misia" z gwiazdami. O co chodzi?

W tym roku Fundacja TVN postanowiła przeznaczyć dochód ze sprzedaży pluszowych misiów na dwa cele charytatywne. Pierwszy z nich to społeczny projekt "Zdrowie w głowie" Fundacji TVN, a drugi - "Pomagamy jak umiemy" Rossmanna. W ramach projektu planowana jest rozbudowa i modernizacja Kliniki Neurologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.