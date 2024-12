Martyniuk nie przejmuje się dramą z synem i żoną? Odpicował sobie fryz

Ostatnio w mediach głośno jest o rodzinie Martyniuków. Wszystko za sprawą synka Zenka Martyniuka, Daniela, który postanowił publicznie obrazić ojca. - Cześć, kochany tatusiu. Życzę ci więcej takich koleżków, wszyscy, którzy na tobie zbijają hajs i tej całej reszty, a o synu zapominasz. Pozdrawiam cię! Dawaj jeszcze innym wszystkim, żeby wszyscy mieli super, tylko twój własny syn nic nie miał. Dawaj jeszcze... F**k you!" - wypalił na InstaStories. Ostatnio na słowa młodego Martyniuka zareagowała jego mama. Wygląda na to, że miarka się przebrała i Danuta Martyniuk ma dość ekscesów syna. w rozmowie z Pudelkiem podkreślila, że nie zamierza go dłużej wspierać. Wspomniała także o jego problemach z uzależnieniem. "W końcu go zablokowałam. To jest uzależniony, chory człowiek, ale już koniec. Teraz będziemy go traktować jak on nas, bo zawsze mu się wszystko wybaczało. Zaszło to za daleko. Ja już mam tego dosyć, to trwa za wiele lat" - podkreśliła. Co na to wszystko ojciec Daniela Martyniuka? Zenek Martyniuk skutecznie unika komentowania całej sytuacji. Gwiazdor disco polo postanowił skupić się na sobie. Właśnie zafundował sobie metamorfozę i wrócił do fryzury sprzed lat.

Zenek Martyniuk zafundował sobie metamorfozę. Wrócił do wizerunku z lat 90.

Zenek Martyniuk już dawno został okrzyknięty "królem disco polo". Lider zespołu akcent ma rzeszę fanów, którzy uwielbiają tworzoną przez niego muzykę. Wokalistka przez wiele lat był wierny charakterystycznej fryzurze, którą często kopiowano. "Mam boczki i tył mam króciutko, grzywka trochę podniesiona do góry. (...) Nawet inni się czeszą jak ja" - podkreślał dumnie w rozmowie z "Faktem". Zenek Martyniuk poczuł jednak zew zmian i zdecydował się na metamorfozę. Wokalista disco polo wrócił do fryzury z lat 90., kiedy miał na głowie delikatne loki. Celebryta wygląda na wyjątkowo zadowolonego z nowego wizerunku. Przy okazji dowiedzieliśmy się, co było sekretem fryzury Martyniuka sprzed lat. Relację z metamorfozy Zenka Martyniuka znajdziecie na dole strony.

'Loki' na głowie i zakręcone ruchy – ta rolka to prawdziwy hit! Czy wiesz, że kiedyś Zenek kręcił swoje włosy na wałki? Teraz wraca do stylu, ale w jeszcze bardziej odświeżonej wersji!

- czytamy w opisie.

Fani Martyniuka są zachwyceni przemianą swojego idola. "20 lat młodszy"

Fani Zenka Martyniuka są zachwyceni metamorfozą swojego idola i zgodnie przyznali, że taka fryzura go odmładza. Skomplementowali także fryzjerkę odpowiedzialną za zmianę jego wizerunku. "Nawet do twarzy w lokach. Super fryzurka jak przystaje na taką gwiazdę", "Super chłopak z tą fryzurą o 20 lat młodszy", "Ale super jak kiedyś. Bardzo ładnie pani to zrobiła pięknie" - czytamy. Wygląda na to, że Zenek Martyniuk skutecznie odciągnął uwagę od dramatów, jakie toczą się w jego życiu rodzinnym.

