Córka Piotra Cyrwusa, Anna Maria Stachoń, nie tylko tak jak on, związała swoje życie z aktorstwem, ale również zagrała w tym samym serialu. W "Klanie" pojawiła się stosunkowo niedawno, po tym jak wróciła do zawodu po długiej przerwie. Stachoń wcieliła się tam w Edytę Zarębę, game developerkę w firmie Tymona. - To wszystko było nowością. (...) Łatwiej było o tyle, że tata po prostu jako super miły człowiek przetarł mi te ścieżki w najlepszy możliwy sposób - mówiła. Podczas wywiadu aktorka otworzyła się na temat swojej choroby, z którą przez długi czas się zmagała. Na szczęście mogła cały czas liczyć na wsparcie ojca.

Córka Cyrwusa mówiła o nowym początku. Ta droga nie była łatwa

O uzależnieniu od używek Stachoń pisała już jakiś czas temu. "Jeśli myślisz, że w uzależnieniu głównym problemem jest alkohol czy narkotyki, to niestety jesteś w błędzie. Problemem jestem ja i moja głowa. Substancja była dla mnie rozwiązaniem" - wspominała na swoim profilu. W wywiadzie z Maciejem Dowborem i Sandrą Hajduk-Popińską zdradziła, że w trudnych chwilach mogła liczyć na swojego ojca. - Tata zawsze mnie wspierał (...), ale myślę, że to było rozsądne wspieranie. Każdy musi dojść do swojego punktu dna i ja też tego potrzebowałam. (...) Ta część uzależnienia i ten temat jest tylko częścią mnie. Ja nie utożsamiam się, że nie jestem cała uzależniona i tyle. Mam różne swoje humory i różne swoje misje, zadania i życie i teraz jestem w innej misji. (...) - mówiła. PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Cyrwus wyśpiewał, ile dostawał za granie Ryśka w "Klanie". Rzucił konkretną kwotą

Tak Cyrwus zareagował na decyzję córki o pójściu do szkoły teatralnej

Aktor w żaden sposób nie odradzał Stachoń aktorstwa, wręcz przeciwnie, wspierał ją na każdym kroku finansowo i mentalnie. - Ja walczę ze stereotypami od dawna (...) Córka nam zdradziła dosyć późno, że chce być aktorką. W czwartej klasie liceum. Jak sobie postanowiła, tak zdała za pierwszym razem. Została aktorką. Szybko też zrezygnowała z tego. (...) Zawsze dawałem dzieciom wolność. Teraz ponoszą konsekwencje tej wolności. Dałem pieniądze, żeby języków się nauczyły, a tak to sobie same radzą - mówił dumny.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom