Żona Trzaskowskiego zrobiła wrażenie na konwencji KO. Tak wygląda

Podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej w Gliwicach, która odbyła się 7 grudnia, Rafał Trzaskowski wyjawił, jaki ma plan na prezydenturę oraz przedstawił program wyborczy. Przypominamy, że obecny prezydent Warszawy z miażdżącą przewagą wygrał prawybory w KO, w których pokonał Radosława Sikorskiego. U jego boku pojawiła się żona. Małgorzata Trzaskowska pokazała się odmieniona.

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwia Bomba o swojej metamorfozie. "Myślałam o odsysaniu tłuszczu"[

Małgorzata Trzaskowska przeszła metamorfozę. Co za zmiana

Na gliwickiej konwencji pojawiło się kilka tysięcy osób. Wśród nich nie zabrakło żony kandydata KO na prezydenta. Małgorzata Trzaskowska zaskoczyła i przyciągnęła uwagę. Jej obecność zaznaczył Donald Tusk. - Nie mogę nie zacząć od pozdrowienia... Gosia Trzaskowska jest z nami. I mojej Gosi obiecałem, by Gosię z Warszawy pozdrowić. Gosia sopocka dobrze wie, co czuje Gosia Trzaskowska. Jesteśmy z tobą! - przekazał. W wystąpieniu Trzaskowski również nie zapomniał, by powiedzieć o ukochanej. Ostatnimi czasy żona prezydenta Warszawy nie pokazywała się publicznie, choć w kampanii wyborczej w 2020 roku brała czynny udział.

Małgorzata Trzaskowska zaskoczyła metamorfozą. Nie dało się nie zauważyć, że zmieniła fryzurę. Żona kandydata na prezydenta postawiła na krótsze włosy. Zrezygnowała z okularów, które wcześniej cały czas nosiła. Na jaką stylizację postawiła? Było stonowanie. Trzaskowska wybrała kremowy golf, granatową marynarkę i jasne spodnie.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Tak lektorka podsumowała angielski Trzaskowskiego. Nie ma złudzeń

Kto wygra wybory prezydenckie? To Wróżka Bezzębuszka zobaczyła w kartach

Wybory prezydenckie, które odbędą się w 2025 roku, od długiego czasu elektryzują. Poznaliśmy już kandydatów KO i PiS. Będą to wspomniany już Rafał Trzaskowski oraz popierany przez partię Jarosława Kaczyńskiego Karol Nawrocki. Jak wynika z kart, które postawiła Wróżka Bezzębuszka, to obecny prezes IPN ma większe szanse na zwycięstwo. - Grunt w tym, kto będzie głośniej krzyczał na temat rozliczania. I przez wzgląd na odwróconego Króla Mieczy, raczej idzie to w stronę Nawrockiego bardziej. Pewna w 100 procentach nie jestem - oceniła w rozmowie z Plotkiem tarocistka.